Суд отпустил Мецгера под ночной домашний арест по делу о нападении на журналистов (обновлено)

Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения главе правления "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру в виде ночного домашнего ареста с 22:00 до 6:00 утра.

Как сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец, соответствующее решение суд принял в понедельник, 11 октября, передает Слово и дело.

Аналогичную меру пресечения Голосеевский районный суд также избрал директору департамента информационной политики "Укрэксимбанка" Владимиру Пикалову, передает Радио Свобода.

Мецгера и Пикалова подозревают в совершении уголовного преступления по двум статьям – препятствование журналистской деятельности и незаконное удерживание человека. Речь идет о нападении на съемочную группу "Схем" во время записи интервью с ныне отстраненным председателем правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгер.

Еще более мягкую меру пресечения суд избрал в отношении отстраненного от должности руководителя службы безопасности "Укрэксимбанка" Игоря Тельбизова, который применил физическую силу к оператору "Схем", чтобы отобрать у него флешку с видео. Его суд отпустил под личное обязательство.

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Как сообщалось, на минувшей неделе сотрудники "Укрэксимбанка" совершили нападение на журналистов программы "Схемы" во время записи интервью с главой банка Евгением Мецгером в его кабинете из-за не понравившихся ему вопросов. У журналистов силой отобрали камеры и удалили записанное видео.

Вопрос касался выданного банком кредита на $60 млн под залог спорного ТРЦ SkyMall фирмам малоизвестного бизнесмена, чья компания ведет деятельность на оккупированном Донбассе и платит налоги оккупационным властям.

Евгений Мецгер и пресс-служба "Укрэксимбанка" сначала отрицали обвинения в нападении и обвиняли журналистов в провокации. Однако после того, как удалось восстановить видео нападения, Мецгер попросил отстранить его от выполнения обязанностей на время следствия и признал свою вину, пояснив случившееся "эмоциональным всплеском".

В свою очередь прокуратура сообщила о подозрению Мецгеру и двум должностным лицам "Укрэксимбанка" по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов.

До назначения главой "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер был заместителем нынешнего главы НБУ Кирилла Шевченко в "Укргазбанке". А его жену Юлию Мецгер в 2019 году президент Владимир Зеленский назначил в наблюдательный совет "Приватбанка". После этого оказалось, что она является кумой подруги и экс-коллеги президента Елены Кравец.