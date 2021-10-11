Нацкомиссия привлечет Кабмин к решению вопроса о запрете импорта электроэнергии из РФ и Беларуси

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ), будет принимать решение о продлении запрета на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси в зависимости от состояния энергосистемы Украины, а также совместно с Кабмином, системным оператором и Министерством энергетики.

Об этом глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк сообщил в кулуарах конференции "Украина-ENTSO-E: в шаге от энергетической независимости", передает Интерфакс-Украина.

"Фактически решение о запрете импорта из РФ и Беларуси будем принимать, где-то, через неделю вместе с министерством, "Укрэнерго" и вообще с правительством", – сказал глава регулятора.

По его словам, на решение регулятора будет влиять "готовность энергосистемы пройти (отопительный период, – ред.) без импорта".

При этом глава НКРЭКУ выразил надежду, что возобновлять импорт электроэнергии из стран-не членов Европейского сообщества не придется.

"Ми очень надеемся, что этого (импорта из РФ и Беларуси - ИФ) не будет", – подчеркнул Тарасюк.

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Как сообщалось, ранее НКРЭКУ продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Беларуси до 1 ноября.

Напомним, в мае Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), ограничила доступную пропускную способность для импорта электроэнергии в Украину со стороны государств, не являющихся сторонами Энергетического Сообщества (Россия, Беларусь) до 0 МВт до 1 октября 2021 года.

По данным "Укрэнерго", в январе-апреле 2021 года импорт электроэнергии составил 946,9 млн кВт-ч, что в 1,8 раза (на 757,7 млн кВт-ч) меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В т.ч. из Беларуси поставлено 511,6 млн кВт-ч, Словакии – 238,6 млн кВт-ч, России – 101 млн кВт-ч, Венгрии – 61,1 млн кВт-ч, Румынии – 34,5 млн кВт-ч.

Отметим, что в апреле-декабре 2020 года НКРЭКУ уже останавливала импорт электроэнергии из РФ и Беларуси, отменив результаты аукционов на доступ к межгосударственному сечению с этими странами. Однако в январе 2021 года этот запрет был снят, в том числе из-за крайне низких запасов угля на украинских ТЭС.