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В регионах начали объявлять чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия газа для бюджетников (обновлено)

В регионах начали объявлять чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия газа для бюджетников (обновлено)

В ряде регионов и населенных пунктов Украины объявлена чрезвычайная ситуация из-за отсутствия газа для отопления коммунальных и бюджетных учреждений.

В частности, пресс-служба Закарпатской ОГА по итогам внепланового заседания региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС 11 октября сообщает о решении признать ситуацию, сложившуюся в связи с отсутствием поставок природного газа бюджетным учреждениям на осенне-зимний период 2021/2022 годов, чрезвычайной и классифицировать ее как чрезвычайную ситуацию техногенного характера государственного уровня.

В ОГА поясняют, что поставщики, которые ранее выиграли торги и заключили договоры на поставку газа, теперь отказываются это делать, ссылаясь на резкий рост рыночных цен на топливо.

При этом 30 сентября был подписан меморандум при участии президента Владимира Зеленского был подписан Меморандум, согласно которому "Нафтогаз" обязуется поставлять газ для бюджетных учреждений по 16,39 грн за кубометр.

Однако бюджетные учреждения и организации, которые имеют автономные котельные, обязаны закупать газ на тендера, в соответствии с законом "О публичных закупках".

"Возможным вариантом выхода из кризисной ситуации может стать введение гарантированного поставщика природного газа по индивидуальным договорам для удовлетворения потребностей бюджетных учреждений и организаций области на отопительный период 2021-2022 годов", – отмечается в сообщении.

Аналогичное решение приняла региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС в Хмельницкой области, сообщается на сайте ОГА. Чрезвычайную ситуацию по той же причине объявили в Чернигове, а также в Одесской области.

О введении чрезвычайной ситуации в городе из-за отсутствия газа для коммунальных и бюджетных учреждений также сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"Есть чрезвычайная ситуация в нашем обществе – отсутствие поставок газа в учреждения! А это учреждения здравоохранения, школы, садики, социальные учреждения!… Только что имели внеочередное заседание комиссии по ТЭБ и ЧС, на котором рассмотрели эту проблему", – написал городской голова на своей странице в Facebook.

По данным БизнесЦензор, объявление чрезвычайных ситуаций региональными комиссиямии по ТЭБ и ЧС необходимо для того, чтобы бюджетные учреждения получили возможность закупить газ у "Газопоставляющей компании "Нафтогаз Украина" по переговорной процедуре, в обход полной процедуры закупки, которая займет существенное время.

В свою очередь Кабмин должено утвердить типовый договор поставки газа по льготной цене. Ранее в НАК "Нафтогаз Украины" подтвердили, что проект такого документа готовится.

Как сообщалось, 30 сентября представители центральных и местных органов власти подписали Меморандум, призванный не допустить повышения тарифов на отопление и горячую воду в грядущем отопительном сезоне (2021-2022 годов).

В документе предусмотрены обязательства центральной власти, НАК "Нафтогаз Украины" и органов местного самоуправления. В частности, Верховная Рада должна дополнительно перенаправить в местные бюджеты 4% поступлений от налога на доходы физлиц на сумму не менее 11 млрд грн в 2022 году, а также выделить субвенции общинам с низкими доходами уже в четвертом квартале 2021 года.

Меморандум также предусматривает установление льготного тарифа на газ для бюджетных учреждений на уровне 13,66 тыс. грн за тысячу кубометров (без НДС и стоимости транспортировки и распределения).

Автор: 

газ (7943) опалення (564) надзвичайний стан (34) опалювальний сезон (1154) надзвичайна ситуація (9)


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Топ коментарі
+17
Сподіваюсь, що всі, хто на виборах казав "хоть пасмійомся", зараз заходяться від сміху
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11.10.2021 22:24
+11
Хуже не будет!
Будет Зездець.
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11.10.2021 21:27
+9
Эпоха бедности уже закончилась, эпоху выживания бубочка объявил прошлой весной. Такими темпами начавшаяся в этом году эпоха массовой эмиграции скоро плавно перейдет в эпоху каннибализма.
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11.10.2021 22:22
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В країну газ заходить біля 1000$ за 1000 кубів.
Тобто 26грн/куб

Хто буде оплачувати це свято з газом для комунальників по 16.39? Звідки будуть іти ці 10грн/куб
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11.10.2021 19:52 Відповісти
возьмут у отжатых у народа с 1грн добычи собственного газа
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11.10.2021 20:21 Відповісти
Сподіваюсь, що всі, хто на виборах казав "хоть пасмійомся", зараз заходяться від сміху
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11.10.2021 22:24 Відповісти
До этого был газ, закупленный в Европе по 300$, и газ собственной добычи по 1 грн.

Куда он делся ? Испарился? Отопительный сезон еще и не начинался...
И к тому же премьер Шмыгаль на всю страну сказал, что в хранилищах есть достаточно закачанного газа, чтобы всем пройти отопительный сезон.
Так что случилось?
Или вдруг перестали добывать газ собственной добычи?
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11.10.2021 23:04 Відповісти
А хто його зна же він дівається.
Відкритої статистики по власному видобутку то нема.
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11.10.2021 23:46 Відповісти
должны компенсировать из местных налогов
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12.10.2021 09:41 Відповісти
Хуже не будет!
Будет Зездець.
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11.10.2021 21:27 Відповісти
Эпоха бедности уже закончилась, эпоху выживания бубочка объявил прошлой весной. Такими темпами начавшаяся в этом году эпоха массовой эмиграции скоро плавно перейдет в эпоху каннибализма.
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11.10.2021 22:22 Відповісти
Шмыгло сказало, что с у него отоплением все пучком и никаких проблем не предвидится.

Топите хоть шишками, хоть кизяками. Газом каждый дурак смог бы.
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12.10.2021 08:39 Відповісти
Сокращайте нафиг этих госслужбовцев,остальных на дрова переводите,делов то.
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12.10.2021 08:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=PeVulCAN0tA https://www.youtube.com/watch?v=PeVulCAN0tA


Десь так все.
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12.10.2021 09:25 Відповісти
чому ніхто не говорить про економію газу (тепла), в радянських будинках з вертикальною розводкою, мені не треба стільки тепла і я не можу регулювати та платити менше, чому в Східній Європі давно поставили лічильники на кожну батарею, я навіть згодна зняти одну батарею, щоб зменшити споживання тепла і платити менше.....ато тільки про тарифи розмова....
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12.10.2021 14:21 Відповісти
Чет я не понял - с середины лета кричали что наши газовые хранилища заполнены и газа даже в них больше чем обычно, а также обещали что повышения цен на газ не будет и цена составит 8-9 грн. за куб.
Наше недоношенное зеленое 4мо тоже лично об этом с экрана вещало и что же получилось в итоге? Не пора ли народу Украины провести полный аудит и взять добычу, производство и ценообразование энергоресурсов под свой контроль?
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17.10.2021 11:56 Відповісти

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