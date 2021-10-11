В регионах начали объявлять чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия газа для бюджетников (обновлено)

В ряде регионов и населенных пунктов Украины объявлена чрезвычайная ситуация из-за отсутствия газа для отопления коммунальных и бюджетных учреждений.

В частности, пресс-служба Закарпатской ОГА по итогам внепланового заседания региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС 11 октября сообщает о решении признать ситуацию, сложившуюся в связи с отсутствием поставок природного газа бюджетным учреждениям на осенне-зимний период 2021/2022 годов, чрезвычайной и классифицировать ее как чрезвычайную ситуацию техногенного характера государственного уровня.

В ОГА поясняют, что поставщики, которые ранее выиграли торги и заключили договоры на поставку газа, теперь отказываются это делать, ссылаясь на резкий рост рыночных цен на топливо.

При этом 30 сентября был подписан меморандум при участии президента Владимира Зеленского был подписан Меморандум, согласно которому "Нафтогаз" обязуется поставлять газ для бюджетных учреждений по 16,39 грн за кубометр.

Однако бюджетные учреждения и организации, которые имеют автономные котельные, обязаны закупать газ на тендера, в соответствии с законом "О публичных закупках".

"Возможным вариантом выхода из кризисной ситуации может стать введение гарантированного поставщика природного газа по индивидуальным договорам для удовлетворения потребностей бюджетных учреждений и организаций области на отопительный период 2021-2022 годов", – отмечается в сообщении.

Аналогичное решение приняла региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС в Хмельницкой области, сообщается на сайте ОГА. Чрезвычайную ситуацию по той же причине объявили в Чернигове, а также в Одесской области.

О введении чрезвычайной ситуации в городе из-за отсутствия газа для коммунальных и бюджетных учреждений также сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"Есть чрезвычайная ситуация в нашем обществе – отсутствие поставок газа в учреждения! А это учреждения здравоохранения, школы, садики, социальные учреждения!… Только что имели внеочередное заседание комиссии по ТЭБ и ЧС, на котором рассмотрели эту проблему", – написал городской голова на своей странице в Facebook.

По данным БизнесЦензор, объявление чрезвычайных ситуаций региональными комиссиямии по ТЭБ и ЧС необходимо для того, чтобы бюджетные учреждения получили возможность закупить газ у "Газопоставляющей компании "Нафтогаз Украина" по переговорной процедуре, в обход полной процедуры закупки, которая займет существенное время.

В свою очередь Кабмин должено утвердить типовый договор поставки газа по льготной цене. Ранее в НАК "Нафтогаз Украины" подтвердили, что проект такого документа готовится.

Как сообщалось, 30 сентября представители центральных и местных органов власти подписали Меморандум, призванный не допустить повышения тарифов на отопление и горячую воду в грядущем отопительном сезоне (2021-2022 годов).

В документе предусмотрены обязательства центральной власти, НАК "Нафтогаз Украины" и органов местного самоуправления. В частности, Верховная Рада должна дополнительно перенаправить в местные бюджеты 4% поступлений от налога на доходы физлиц на сумму не менее 11 млрд грн в 2022 году, а также выделить субвенции общинам с низкими доходами уже в четвертом квартале 2021 года.

Меморандум также предусматривает установление льготного тарифа на газ для бюджетных учреждений на уровне 13,66 тыс. грн за тысячу кубометров (без НДС и стоимости транспортировки и распределения).