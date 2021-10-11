Камбин выделил гарантии по кредиту на 490 миллионов для создания национального мультиплекса

Кабинет министров на закрытом внеочередном заседании в понедельник, 11 октября, принял постановление о предоставлении гарантий государства по кредитам на строительство государственной цифровой телесети.

Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

Согласно принятому решению, кредит на сумму 490 млн грн под госгарантии на строительство общенациональной цифровой многоканальной телесети МХ-7 привлечет Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (Концерн РРТ), который находится в сфере управления Госспецсвязи.

"Сейчас Концерн РРТ готов построить цифровую телевизионную сеть в метровом диапазоне, для этого у нас есть соответствующая инфраструктура и опыт строительства сетей, но реализация проекту требует значительных финансовых ресурсов. Правительственная гарантия под привлечение кредитов дает возможность начать развитие МХ-7",– отметил руководитель Концерна РРТ Кирилл Данилов.

Ожидается, что строительство общенациональной цифровой многоканальной телесети МХ-7 позволит обеспечить полноценным покрытием цифровым телевизионным вещанием не менее 90% территории Украины, а также обеспечить доступ населения на территориях, граничащих с Российской Федерацией и временно оккупированными территориями, к программам украинского телевидения.

Как сообщалось, для запуска мультиплекса МХ-7 нужно приобрести и установить 158 цифровых телевизионных передатчиков для обеспечения трансляции до 12 телевизионных программ и трех программ общественного радио. Для этого планируется привлечь кредиты под государственные гарантии в объеме 490 млн грн.

Напомним, президент Владимир Зеленский 18 мая своим указом ввел в действие решение СНБО от 14 мая "Об отдельных мерах по обеспечению информационной безопасности", предусматривающее предоставление госгарантий по кредитам на 490 млн грн для создания цифровой многоканальной телесети МХ-7.

Как пояснял вице-премьер-министр - министр цифровой транформации Михаил Федоров, сейчас в Украине сложилась ситуация, когда жители приграничных областей не имеют возможности бесплатно смотреть украинские телеканалы. Ведь в прошлом году произошло кодирование спутникового телевидения, а единственный оператор цифрового вещания покрывает не всю страну. Жители приграничных областей пока лишены этого сигнала, а для того, чтобы продолжить смотреть украинские телеканалы, им необходимо покупать новый тюнер и оформлять подписку с провайдером. Поэтому решение о создании общенациональной цифровой многоканальной телесети Мультиплекс МХ-7 решит упомянутые проблемы, подчеркнул министр.