"Газпром" продал часть запасов газа из своих хранилищ в Европе на фоне рекордных цен

Российский "Газпром" отреагировал на рекордный скачок цен на газ в Европе на минувшей неделе переводом своих европейских хранилищ на отбор газа вместо закачки.

Об этом свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe, передает Интерфакс.

Так, 7 октября (на следующий день после рекордного скачка спотовых цен в Европе почти до $2000 за тысячу кубометров) австрийское хранилище "Хайдах" на один день переключалось с закачки на отбор.

Тогда же на отбор переключалось ПХГ "Йемгум" в Германии (это хранилище построено в соляных кавернах, а такие ПХГ обеспечивают особую гибкость режимов работы). В следующие дни – 8 октября и 9 октября (последний день в оперативной статистике GIE) – закачка в эти объекты продолжилась.

Из хранилищ, которые используются "Газпромом", на паузе (ни закачки, ни отбора) стоит германское ПХГ "Катарина" (заполнено на 43,54%) и "Бергермеер" в Нидерландах (27,30%).

"Газпром" также располагает мощностями хранилищ "Дамборжице" в Чехии и "Банатский Двор" в Сербии, но данные по ним не отображаются в системе Gas Infrastructure Europe.

Российский концерн наряду с другими участниками рынка также использует виртуальное хранение (организованное за счет коммерческого взаимодействия европейских контрагентов и применения различных финансовых инструментов), но информация об этих ресурсах не раскрывается.

В целом в Европе по итогам газовых суток 9 октября уровень запасов газа в подземных хранилищах достиг 76,39%. Это на 14,37 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет. Однако в середине июля этот разрыв достигал 16,568 пунктов. В среднем в октябре темпы закачки газа в ПХГ на 23% выше среднемноголетних значений.

В то же время приток СПГ на терминалы региона в начале октября 2021 года находится примерно на уровне прошлого года.

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Как сообщалось, на минувшей неделе в среду цена ближайшего (ноябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures утром впервые превысила $1500 за тысячу кубометров, в ходе торгов его стоимость выросла до $1924 за тыс. куб. м на фоне дефицита поставок и низкого уровня заполнения хранилищ в преддверии начала отопительного сезона.

При этом в сентябре "Газпром" отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, при этом выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа" на октябрь. В предыдущие месяцы "Газпром" регулярно бронировал дополнительную твердую транзитную мощность через Украину.

В то же время "Газпром" прибегал к массированному отбору газа из подземных хранилищ в Европе для компенсации выпадающих мощностей по поставке. Однако если в июле отбор был плановым на время техобслуживания базовых магистралей "Северный поток" и "Ямал-Европа", то в августе тот же прием используется в авральном режиме из-за падения поставок после аварии на заводе "Газпрома" на Урале.

В итоге к концу сентября крупнейшее в Германии и во всем ЕС газохранилище Rehden, которое принадлежит "Газпрому", было заполнено на менее 5%, тогда как ровно год назад это хранилище было заполнено на 87%.