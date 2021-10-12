Кабмин согласовал выпуск облигаций на 750 миллионов евро для выплат по "зеленому тарифу" (обновлено)

Кабинет министров предоставил НЭК "Укрэнерго" государственную гарантию на выпуск облигаций в объеме до 22,8 млрд грн (около 750 млн евро по текущему курсу НБУ) для погашения задолженности за произведенную из возобновляемых источников электроэнергию по "зеленому" тарифу.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление №1049 от 11 октября 2021 года обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу, постановление принято по предложению Минэнерго.

"Государственная гарантия предоставляется для обеспечения полного выполнения долговых обязательств ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укренергоˮ по заимствованию, сумма которого не превышает 22,8 млрд грн, в том числе эквивалент этой суммы в другой валюте, рассчитанный по официальному курсу гривни к иностранной валюте, установленному Национальным банком на дату проведения оценки стоимости (прайсинга) выпущенных по заимствованиям облигаций", – говорится в условиях предоставления госгарантии.

Отмечается, что средства на возврат кредита и процентов по нему в полном объеме должны быть включены в структуру тарифа "Укрэнерго" на передачу электроэнергии. В то же время размер платы за предоставление госгарантии устанавливается на уровне 0,5% годовых остатка суммы гарантированных обязательств за соответствующий процентный период.

Кабмин поручил Минэнерго совместо с "Укрэнерго" и госпредприятием "Гарантированный покупатель" обеспечить направление средств по займам на погашение задолженности, которая возникла согласно договорам о купле-продаже электроэнергии по "зеленому" тарифу, заключенным "ГарПоком" с производителями электроэнергии, которым установлен "зеленый" тариф.

По словам главы правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, выпуск евробондов компанией под гарантию государства позволит обеспечить полное погашение долгов перед производителями "зеленой" электроэнергии.

"При помощи этих облигаций, а также поступлений октября, ноября и декабря, которые будут для нас профицитными месяцами с точки зрения сбора средств за ПСО (спецобязательства по обеспечению развития "зеленой" энергетики, – ред.) мы планируем погасить долги в секторе ВИЭ "до нуля" по состоянию на конец 2021 года", – цитирует Кудрицкого Интерфакс-Украина.

При этом он подтвердил, что объем выпуска облигаций будет учитывать долги перед ВИЭ-генерацией как прошлого, так и текущего года. Вместе с тем он не стал разглашать подробностей выпуска ОВГЗ.

"До объявления транзакций мы, к сожалению, не можем разглашать коммерческие детали транзакции. Есть определенная процедура, как на высокоорганизованных и очень ликвидных рынках происходит размещение этих ценных бумаг", – добавил Кудрицкий.

Как сообщалось, "Укрэнерго" планирует выпуск облигаций на сумму 500 млн евро с пятилетним сроком погашения для расчетов с производителями "зеленой" электроэнергии за 2020 год осенью текущего года.

Позже глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий допустил, что объем выпуска облигаций для расчетов с ВИЭ-генерацией может быть увеличен, например до 600 млн евро, если спецобязательства по оплате "зеленой" электроэнергии не будут сбалансированы в текущем году.

Согласно последним данным ГП "Гарантированный покупатель", на 1 октября 2021 года, уровень расчетов с ВИЭ-генерацией за прошлый год составляет в среднем 69%, долг за 2020 год составляет около 15 млрд грн. Уровень расчетов в 2021 году колеблется от 93% за январь-апрель до 56% – за август.