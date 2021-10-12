Суд взыскал с завода "Кузня на Рыбальском" 47 миллионов за срыв ремонта фрегата "Гетьман Сагайдачный"

Прокуроры Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона добились в Хозяйственном суде Киева взыскания в ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" 47,3 млн грн штрафных санкций.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что прокуроры доказали, что в ноябре 2017 года между Минобороны и компанием был заключен государственный контракт по оборонному заказу на выполнение комплекса ремонтно-модернизационных работ на фрегате "Гетьман Сагайдачный".

"Учитывая, что предприятие свои обязательства не выполнило, а возврат разницы средств, уплаченных в качестве предварительной оплаты, и поставку комплектующих осуществило с нарушением сроков выполнения работ, Специализированная прокуратура Южного региона обратилась в суд с иском о взыскании штрафных санкций", – говорится в сообщении.

Таким образом, уточнили в Офисе гепрокурора, обеспечено применение хозяйственных санкции из-за ненадлежащего выполнения компанией госконтракта по оборонному заказу.