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Суд взыскал с завода "Кузня на Рыбальском" 47 миллионов за срыв ремонта фрегата "Гетьман Сагайдачный"

Суд взыскал с завода

Прокуроры Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона добились в Хозяйственном суде Киева взыскания в ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" 47,3 млн грн штрафных санкций.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что прокуроры доказали, что в ноябре 2017 года между Минобороны и компанием был заключен государственный контракт по оборонному заказу на выполнение комплекса ремонтно-модернизационных работ на фрегате "Гетьман Сагайдачный".

"Учитывая, что предприятие свои обязательства не выполнило, а возврат разницы средств, уплаченных в качестве предварительной оплаты, и поставку комплектующих осуществило с нарушением сроков выполнения работ, Специализированная прокуратура Южного региона обратилась в суд с иском о взыскании штрафных санкций", – говорится в сообщении.

Таким образом, уточнили в Офисе гепрокурора, обеспечено применение хозяйственных санкции из-за ненадлежащего выполнения компанией госконтракта по оборонному заказу.

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Джерело:  Офис гепрокурора
штраф (1115) Офіс Генпрокурора (458)


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Ну, хоча би за щось, але вкусити... Цікаво, а що розкажуть з приводу цього рішення представники підприємства...
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12.10.2021 12:53 Відповісти
От би ще б Міноборони оштрафувати за невиконання Держконтрактів на постачання озброєння у війська, і за невчасну виплату бійцям грошей!
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12.10.2021 15:00 Відповісти
Впервые в истории применили штрафные санкции и, что интересно, начали с лидера оппозиция Порошенко. А как там поживает любимый олигарх Шмаркли некий Коломойский? У него все в шоколаде - ни криминального преследования, ни санкций.
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12.10.2021 19:01 Відповісти

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