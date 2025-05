Зеленский хочет подписать договор о "промышленном безвизе" на следующем саммите с ЕС

Украина рассчитывает подписать соглашение о промышленном безвизе на следующем саммите Украина-ЕС.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге по итогам 23 саммита Украина-ЕС, передает Интерфакс-Украина.

"Начинаем разговор (с ЕС) об обновлении таможенных тарифов и всеохватывающей зоны свободной торговли. Уверен, что есть движение к очень важному для Украины соглашению о промышленном безвизе. Уже на следующем саммите Украина-ЕС мы стремимся подписать это соглашение", - заявил Зеленский

Соглашение АСАА (Соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции, Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of industrial products) - это признание эквивалентности системы технического регулирования и оценки соответствия европейской. Подписание АСАА, или так называемого промышленного безвиза, позволило бы производителям промышленной продукции получать необходимые сертификаты в Украине вместо обращения к официальному представителю - резиденту Евросоюза, который обладает правом получить такой документ. Возможность подписания такого соглашения предусмотрена в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС.

По словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, Украина рассчитывает завершить политические переговоры по заключению соглашения АСАА с Евросоюзом в 2022 году. Весной этого года Украина и ЕС завершили первую фазу оценки инфраструктуры качества, в рамках которой состоялась комплексная оценка всех документов, необходимых для заключения соглашения. Следующий этап должен предусматривать непосредственную оценку метрологических центров на соответствие задекларированных требований (в частности, квалификационного уровня специалистов, оборудования).

Изначально "промышленный безвиз" будет заключен по трем секторам промышленной продукции: низковольтное электрооборудование, электромагнитная совместимость оборудования, машины. После успешного признания от ЕС первых этих секторов, такая практика может быть распространена на другие виды промышленности.

Ранее, как сообщалось, Миссия ЕС позитивно оценила готовность Украины к промышленному безвизу.