Гетманцев предложил увеличить налоговые поступления госбюджета на 2022 год на 80 миллиардов

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев видит потенциал расширения доходной части проекта закона "О Государственном бюджете Украины на 2022 год" на 80 млрд грн - до 1,36 трлн грн.

Об этом Гетманцев сообщил на своей странице в Telegram.

По его словам, соответствующие предложения о расширении доходов за счет пересмотра макропрогноза и комплексной детенизации экономики, а также о некотором перераспределении расходов он подал в качестве поправок к законопроекту №6000.

Глава комитета, в частности, предлагает увеличить в проекте госбюджета на следующий год плановые поступлений от НДС с ввезенных и изготовленных в Украине товаров - на 24 млрд грн, налога на прибыль предприятий - на 15 млрд грн, акцизного налога с произведенных в стране и импортированных табачных изделий - на 13,5 млрд грн, налога на доходы физических лиц - на 10 млрд грн, ренты за пользование недрами для добычи газа - на 6 млрд грн.

Относительно расходной части госбюджета Гетманцев, в частности, предлагает увеличить на 17 млрд грн финансирование программы медицинских госгарантий, на 12 млрд грн увеличить расходы на стимулирование рождаемости, на 8,8 млрд грн - на выплату льгот и жилищно-коммунальных субсидий.

Как сообщалось, ранее Кабмин утвердил проект закона "О государственном бюджете на 2022 год" и внес его на рассмотрение Верховной Рады. Доходы госбюджета по сравнению с 2021 годом предложено увеличить на 161,7 млрд грн - до 1277,7 млрд грн, расходы - на 103,1 млрд грн, до 1 465,7 млрд грн.

При этом расходы на ремонт и строительство дорог запланированы в объеме 124,1 млрд грн и станут рекордными за последние годы. В то же время тенденция к стремительному повышению минимальной зарплаты прекратится - Кабмин запланировал только одно ее повышение на 200 гривен с октября 2022 года.