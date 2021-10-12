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Гетманцев предложил увеличить налоговые поступления госбюджета на 2022 год на 80 миллиардов

Гетманцев предложил увеличить налоговые поступления госбюджета на 2022 год на 80 миллиардов

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев видит потенциал расширения доходной части проекта закона "О Государственном бюджете Украины на 2022 год" на 80 млрд грн - до 1,36 трлн грн.

Об этом Гетманцев сообщил на своей странице в Telegram.

По его словам, соответствующие предложения о расширении доходов за счет пересмотра макропрогноза и комплексной детенизации экономики, а также о некотором перераспределении расходов он подал в качестве поправок к законопроекту №6000.

Глава комитета, в частности, предлагает увеличить в проекте госбюджета на следующий год плановые поступлений от НДС с ввезенных и изготовленных в Украине товаров - на 24 млрд грн, налога на прибыль предприятий - на 15 млрд грн, акцизного налога с произведенных в стране и импортированных табачных изделий - на 13,5 млрд грн, налога на доходы физических лиц - на 10 млрд грн, ренты за пользование недрами для добычи газа - на 6 млрд грн.

Относительно расходной части госбюджета Гетманцев, в частности, предлагает увеличить на 17 млрд грн финансирование программы медицинских госгарантий, на 12 млрд грн увеличить расходы на стимулирование рождаемости, на 8,8 млрд грн - на выплату льгот и жилищно-коммунальных субсидий.

Как сообщалось, ранее Кабмин утвердил проект закона "О государственном бюджете на 2022 год" и внес его на рассмотрение Верховной Рады. Доходы госбюджета по сравнению с 2021 годом предложено увеличить на 161,7 млрд грн - до 1277,7 млрд грн, расходы - на 103,1 млрд грн, до 1 465,7 млрд грн.

При этом расходы на ремонт и строительство дорог запланированы в объеме 124,1 млрд грн и станут рекордными за последние годы. В то же время тенденция к стремительному повышению минимальной зарплаты прекратится - Кабмин запланировал только одно ее повышение на 200 гривен с октября 2022 года.

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Джерело:  Telegram
бюджет (1812) доходи (464) Гетманцев Данило (487)


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Может, лучше САМ ВЕРНЁТ в бюджет ВСЁ ЧЕСТНО НАВОРОВАННОЕ? Плюс вся ПОГОЛОВНО КОРРУМПИРОВАННАЯ ЗЕЛЕНАЯ КОНВЕРТНАЯ БАНДА? Вся зеленая безмозглая плесень-грязь, возомнившая себя князьями... Все ненасытные квартальные тварюки, мигом сделавшие миллионерами себя, своих друзей и родных до 10 колена... Не надоело ВОРОВАТЬ У НИЩИХ? Не имеют ни мозгов, ни совести, ни чести, только загребущие лапы и огромные бездонные хлеборезки...
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12.10.2021 18:03 Відповісти
А почему увеличить бюджет нельзя на 180 миллиардов, брать налоги с каждого дерева и ввессти закон о трех колосках. Это же сколько деньжищ можно отмыть на облигациях и дорогах?
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12.10.2021 23:05 Відповісти

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