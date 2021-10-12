Комитет Гетманцева утвердил законопроект о повышении налоговых поступлений ко второму чтению

Парламентский Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал принять во втором чтении так называемый "ресурсный" законопроект №5600 о пересмотре ряда ставок налогов.

Об этом народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Даниил Гетманцев сообщил на своем канале в Telegram.

"В сравнительной таблице к законопроекту содержится 159 предложений и поправок из них 29 – отклоненные предложения, на которых настаивают депутатские фракции и группы", – сообщил нардеп, не уточнив подробностей.

Как сообщалось, парламент может рассмотреть ресурсный законопроект во втором чтении по спецпроцедуре на следующей пленарной неделе 19-22 октября.

Верховная Рада приняла так называемый "ресурсный" законопроект №5600 в первом чтении 1 июля.

Изначально правительство декларировало, что повышение рентных ставок и ряда других налогов, как это предлагал ресурсный законопроект №5600 в редакции к первому чтению, позволит привлечь свыше 60 млрд грн в госбюджет, однако после внесения ряда поправок ко втором чтению Минфин оценивает дополнительные поступления в случае его принятия в 25-35 млрд грн.

Среди прочего, законопроектом предлагалось повысить ренту на добычу железной руды. В мае президент Владимир Зеленский назвал такое решение необходимым из-за резкого роста мировых цен, что позволяет собственникам рудных компаний получать сверхприбыль. Однако принятие соответствующего законопроекта №5600 было отложено. Кроме того, за это время в него были внесены поправки, которые могут наоборот снизить поступления от ренты.

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