Кабмин решил подать заявку на проведение Всемирной выставки в 2030 году в Одессе

Кабинет министров принял решение подать заявку в Международное бюро выставок на участие в отборе страны - кандидата на проведение Всемирной выставки "Экспо - 2030" в Одессе.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение №1223-р от 6 октября обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу, Кабмин одобрил соответствующее предложение Минэкономики и Одесской ОГА.

Одесской областной государственной администрации в связи с этим поручено обеспечить уплату регистрационного взноса в Международное бюро выставок и подготовить документы, связанные с подачей заявки.

Министерству иностранных дел до 29 октября поручено уведомить Международное бюро выставок о заявке на участие Украины в отборе.

Как сообщалось, Украина впервые представила собственный павильон в рамках Всемирной выставки Expo 2020 Dubai, которая из-за пандемии началась в октябре 2021 года.

Минэкономики потратило на строительство павильона Украины для выставки Expo 2020 Dubai с обустройством 216,27 млн грн или $8,05 млн. Еще 35 млн грн или или $1,23 млн потратят за его содержание до 1 сентября 2022 года, а 28,69 млн грн – на организацию программы мероприятий для павильона до 1 июля 2022 года.