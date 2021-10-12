Стоимость экспериментального ремонта дороги на Николаевщине после начала работ выросла на 50%

Служба автомобильных дорог в Николаевской области заказала ООО "Европейская дорожно-строительная компания" выполнение дополнительных работ по ремонту трассы Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев на участке км 153+196 - км 161+204 стоимостью 111,86 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Изначально договор на ремонт этой дороги по результатам тендера был заключен в ноябре 2020 года. Его стоимость тогда составила 223,81 млн грн.

Таким образом, стоимость дополнительного соглашения, заключенного по переговорной процедуре, составляет максимальные разрешенные законом 50% изначального договора.

В итоге общая стоимость ремонта 8 километров трассы составила 336 млн грн. Таким образом, стоимость одного километра составила 42 млн грн или $1,6 млн.

В САД Николаевской области дополнительные расходы пояснили необходимостью проведения ряда неучтенных в проекте работ, что якобы выяснилось только после начала ремонта.

В том числе нужно стабилизировать переувлажненные участки методом холодного ресайклинга. Вместо цементного покрытия типа 6-1, 6-2 и 6-3 нужно сделать по типу 2-2, нужно дополнительно герметизировать деформационные швы, нанести шероховатость на поверхность монолитного цементного покрытия по технологии "тихий бетон".

"Европейская дорожно-строительная компания" сообщала, что на этом отрезке дороги "есть экспериментальные участки, на которых впервые за время независимости нашей страны будет обустроено непрерывно армированное цементобетонное покрытие автомобильной дороги, более того, армирование будет выполнено с применением композитной арматуры отечественного производителя, чья продукция не уступает по показателям механической и химической стойкости продукции лучших производителей Европы и США".

Также "ЕДБК" анонсировала, что "на указанном участке нашим предприятием первым на территории Украины запланировано реализовать еще одну технологию, которая имеет широкое распространение в западных странах. Больше информации чуть позже".

Однако найти дополнительную информацию на сайте подрядчика не удалось.