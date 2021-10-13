Импорт нефтепродуктов с начала года увеличился на 3,4%

Украина в январе-сентябре 2021 года импортировала 5,99 млн тонн нефтепродуктов (по коду ТНВЭД 2710: бензины, дизтопливо, мазут, реактивное топливо и прочее), что на 3,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года (5,79 млн тонн).

По данным Государственной таможенной службы, нефтепродукты импортированы на сумму $3,57 млрд, что на 42,7% больше, чем в январе-сентябре 2020 года ($2,5 млрд), передает Интерфакс-Украина.

Из Беларуси импортировано топливо на $1,49 млрд (доля – 41,82%), РФ – на $795,76 млн (22,31%), Литвы – на $462,9 млн (12,98%), других стран – на $816,6 млн (22,89%).

Кроме того, Украина экспортировала 263,49 тыс. тонн (+3,4% к январю-сентябрю 2020 года) нефтепродуктов на общую сумму $148,26 млн (+40,8%). Стоимость поставленного в адрес контрагентов из Латвии топлива составила $32,29 млн, Эстонии – $20,6 млн, Мальты – $18,6 млн, других стран – $76,77 млн.

Ранее сообщалось, что Украина в январе-августе 2020 года импортировала 5,28 млн тонн нефтепродуктов, что на 4,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года (5,06 млн тонн).