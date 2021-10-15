Итоги недели: "Открытое небо" с ЕС, газ для бюджетников и "красный" карантин в 5 областях

Главные новости экономики за неделю 11 - 15 октября.

ФИНАНСЫ

Набсовет "Укрэксимбанка" уволил Мецгера с должности главы правления

Набсовет "Укрэксимбанка" уволил Евгения Мецгера с должности главы правления на основании его заявления с 11 октября. Перед этим суд избрал для него меру пресечения по делу о нападении на журналистов в виде ночного домашнего ареста.

Поступления от размещения облигаций на аукционах Минфина упали в 5 раз

Министерство финансов на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) сократило объем привлеченных средств до 514 млн грн, по сравнению с 2,46 млрд грн неделей ранее, сохранив ставки.

Нацбанк выкупил на межбанке $120 миллионов за три дня

Национальный банк с 11 по 13 октября выкупил на межбанковском рынке $119,6 млн, при этом регулятор не продавал валюту. Тем временем официальный курс гривни незначительно укрепился с 26,3515 грн/$ в начале недели до 26,3419 грн/$ по итогам торгов в последний рабочий день недели в среду, 13 октября

Украинские гособлигации в гривне впервые войдут в глобальный индекс JP Morgan

Подразделение инвестбанка JP Morgan – JP Morgan Global Index Research – сообщило, что гривневые облигации внутреннего займа Украины могут быть включены в индекс GBI-EM GD с 31 марта 2022 года.

"Приватбанк" ограничил количество переводов с карты на карту

"Приватбанк" с октября ограничил количество р2р переводов с карты на карту Visa/Mastercard. Клиенты банка смогут получить или отправить до 100 денежных переводов в месяц по Украине, и до 30 – из-за границы.

Суд возобновил дело об отмене национализации "Приватбанка" по иску Дубилета

Апелляционный суд удовлетворил иск экс-акционера "Приватбанка" Александра Дубилета и возобновил судебный процесс, в котором бывший глава банкир Игоря Коломойского требует признать незаконным процедуру национализации банка. В "Приватбанке" считают, что такое решение суда нарушает закон.

МАКРОЭКОНОМИКА

Рост цен в промышленности замедлился по итогам сентября до 45%

Рост цен производителей промышленной продукции в сентябре 2021 года замедлился до 0,7% после роста на 5,4% в августе, подсчитал Госстат. В годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) цены в промышленности по итогам сентября возросли на 45,1%.

ВЛАСТЬ

Пять областей перешли в "красную" зону карантина

Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС с пятницы, 15 октября, установила "красный" уровень эпидемической опасности и ужесточила карантинные ограничения на территории Херсонской области, а с 18 октября – на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей.

Кабмин переназначил главой Регуляторной службы обвиненного в недостоверном декларировании экс-нардепа от партии Зеленского

Кабинет министров переназначил бывшего нардепа от "Слуги народа" и экс-главу Харьковской ОГА Алексея Кучера на должность главы Госрегуляторной службы. Хотя перед этим НАПК потребовала от Кабмина привлечь Кучера к дисциплинарной ответственности за недостоверное декларирование биткоинов на 13 млн грн.

По итогам тестирования всех таможенников уволить могут только 100 человек

Тестирование и проверку благонадежности успешно прошли только половина из участвовавших в нем 9 441 должностных лиц таможенных органов. При этом уволить из-за неудовлетворительных результатов могут лишь около 100 сотрудников таможни, остальные останутся работать на таможне.

Комиссия Кабмина передумала вводить спецпошлину на импорт проводов

Межведомственная комиссия по международной торговле отменила свое решение о введении 23,5%-ной спецпошлины на импорт проводов после протестов Министерства цифровой трансформации.

Кабмин надеется пересмотреть условия китайского кредита для ГПЗКУ времен Януковича

На счетах "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины" (ГПЗКУ) недостаточно средств для своевременной выплаты обязательных платежей по кредиту Эксимбанка Китая, полученному в 2012 году. Для переговоров о реструктуризации долга Кабмин создал специальную рабочую группу.

ЭНЕРГЕТИКА

"Нафтогаз" обнародовал алгоритм поставок газа бюджетным учреждениям по льготной цене

"Нафтогаз" обнародовал свое предложение по поставке газа бюджетным и религиозным организациям с фиксированной ценой на уровне 13,7 грн за кубометр (с транспортировко и НДС – 16,8 грн). Контракт заключается на срок 15 месяцев – до конца 2022 года.

Перед этим местные власти объявили чрезвычайную ситуацию в регионам из-за отсутствия газа для отопления коммунальных и бюджетных учреждений. Это позволит им закупить газ у "Нафтогаза" по переговорной процедуре, избежав выполнения тендерных формальностей.

Кабмин согласовал выпуск облигаций на 750 миллионов евро для выплат по "зеленому тарифу"

Кабинет министров предоставил НЭК "Укрэнерго" госгарантию на выпуск облигаций в объеме до 22,8 млрд грн (около 750 млн евро по текущему курсу НБУ) для погашения задолженности перед производителями электроэнергии по "зеленому" тарифу.

Цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" установила новый рекорд

Цена электроэнергии пикового напряжения на рынке "на сутки вперед" в Объединенной энергетической системе Украины 12 октября достигла рекордного значения – 3995,83 грн/МВт-ч. В последующие дни цены отошли от пиковых значений и находятся в диапазоне 2000-2500 грн за МВт-ч.

Путин связал снижение цен на газ в Европе с запуском "Северного потока-2"

Президент России Владимир Путин связал снижение цен на газ в Европе со скорейшим запуском газопровода "Северный поток-2". По словам вице-премьера РФ Александра Новака, новый газопровод будет готов к началу работы в ближайшие дни, но для его запуска получены еще не все разрешения.

Тем временем "Газпром" на фоне рекордного скачка цен на газ в Европе в начале месяца перевел своии европейские хранилища на отбор газа вместо закачки. В итоге используемое российским монополистом германское ПХГ "Катарина" заполнено всего на 43,54%, а "Бергермеер" в Нидерландах – на 27,3%.

Власти России не видят смысла обсуждать продление контракта на транзит газа через Украину

Действие нынешнего транзитного контракта с Украиной продлится еще три с половиной года, поэтому обсуждать его продление сейчас рано, заявил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам встречи со спецпредставителем правительства ФРГ по транзиту газа через Украину.

Напомним, ранее США и Германия договорились об условиях завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2". В часности, ФРГ обещала способствовать продлению договора на транзит российского газа через Украину еще на 10 лет.

Глава "Центрэнерго" решил уволиться

Набсовет государственного "Центрэнерго" уволил и.о. гендиректора Юрия Власенко с занимаемой должности по его желанию. Обязанности гендиректора возложены на Виталия Довгаля, который отвечает за обеспечение компании топливом.

Запасы угля на складах ТЭС отстают от плана Минэнерго уже в 4 раза

Запасы угля на складах тепловых электростанций генкомпаний (ГК ТЭС) к 11 октября снизились до 666,6 тыс. тонн. В то же время, согласно утвержденному Минэнерго графику на 10 октября на складах ТЭС должно находиться 2,6 млн тонн угля. Таким образом, отставание от плана составляет в 3,9 раза.

ТРАНСПОРТ

Украина подписала договор об "открытом небе" с Евросоюзом

Украина и Европейский Союз подписали Соглашение о едином авиационном пространстве. Документ начнет действовать сразу же после его подписания и освободил авиакомпании от необходимости получать назначения на маршруты от правительств стран ЕС и Украины.

Ожидается, что подписание соглашения позволит увеличить конкуренцию между авиакомпаниями в Украине, что приведет к расширению сети маршрутов и снижению цен. Авиакомпании из ЕС также смогут выполнять внутренние рейсы в Украине.

После подписания соглашения авиакомпания Wizz Air объявила о планах разместить в Украине еще 7 своих самолетов и запустить 26 новых авиарейсов из Украины. Ранее агрессивную экспансию в Украине после подписания "открытого неба" анонсировал глава Ryanair.

Кабмин запретил перевозки пассажиров между областями без вакцинации или ПЦР-теста

Кабмин ужесточил правила межрегиональных пассажирских перевозок: с 21 октября водители, члены экипажа и пассажиры рейсов должны предъявлять документы о вакцинации от коронавируса или отрицательный результат теста на COVID-19.

Новое требование касается как автобусных, так и авиа- и железнодорожных перевозок. В "Укрзализныце" уже заявили, что в поезда не будут пускать пассажиров без документов о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.

Миниэкономики повысило предельные цены на бензин и дизтопливо

Министерство экономики обновило ценовые индикативы для розничных цен на топливо. С учетом максимальной торговой наценки предельная стоимость бензина увеличена на 1,07 грн – до 32,57 грн/л, а дизтоплива – на 1,12 грн, до 31,35 грн/л. Крупнейшие сети АЗС уже отреагировали на это решение повышением цен.

КОРПОРАЦИИ

Сеть "Аптека доброго дня" покупает конкурента в киевском регионе

Антимонопольный комитет разрешил ООО "Аптека доброго дня" ("АДД"), крупной одноименной сети аптек, приобрести контрольную долю в ООО "Астория-Фарм", которое контролирует небольшую сеть аптек в столичном регионе.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

Зеленский и Шефир участвовали в схеме вывода активов из крупнейшего банка Курченко, – расследование

Владимир Зеленский до своего избрания президентом и его друг и первый помощник Сергей Шефир пытались вернуть свои средства с депозитов в "Брокбизнесбанке" беглого олигарха Сергея Курченко в обход установленной законом очереди, выяснили журналисты программы "Схемы".

Для этого они подписали ряд соглашений с компаниями, которые имели кредиты в банке, об уступке права требования по своим депозитам. В случае реализации этой схемы Фонд гарантирования вкладов мог потерять активы на сотни миллионов гривен, но Высший хозсуд признал эти договоры незаконными.

Суд отказался возобновить расследование дела "Роттердам+" о сверхприбылях компаний Ахметова

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отказался отменить постановление прокурора САП о закрытии уголовного производства по делу "Роттердам+". Против возобновления раследования в суде выступали как адвокаты группы ДТЭК Рината Ахметова, так и прокурор, назначеный Ириной Венедиктовой.

В качестве подозреваемых по делу "Роттердам+" проходили ряд менеджеров ДТЭК Рината Ахметова и бывших чиновников НКРЭКУ. В рамках расследования дела экспертизой был подтвержден факт убытков от применения указанной формулы почти на 40 млрд грн.

Суд отказался арестовать Медведчука с залогом в 1 миллиард по требованию Офиса генпрокурора

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения нардепу Виктору Медведчуку по новому делу в виде круглосуточного домашнего ареста, отказав в удовлетворении ходатайства прокуроров, которые просили об аресте Медведчука с альтернативой залога в 1 млрд грн.

В этом деле Медведчуку объявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса из-за действий, направленных на подрыв энергетической независимости Украины. Напомним, Медведчук уже находится под домашним арестом по подозрению, выдвинутому СБУ еще в мае.

Суд отказался арестовать Лагуна с залогом в 1 миллиард по требованию Офиса генпрокурора

Печерский районный суд Киева отказался арестовать бывшего владельца "Дельта Банка" Николая Лагуна с альтернативой залога в 1 млрд грн по требованию прокуратуры, избрав для него меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Перед этим прокуратура сообщила Лагуну о подозрении в растрате более 1 млрд грн средств финучреждения. Сообщение о подозрении также получили два заместителя главы совета директоров банка и директор одной из связанных финансовых компаний. Их суд отправил под ночной домашний арест.

НАБУ закрыло дело о закупке вакцин от коронавируса по завышенным ценам под руководством Степанова

НАБУ закрыло уголовное производство по факту возможной закупки вакцин от коронавируса по завышенным ценам, открытое в феврале 2021 года. Дело касалось закупки первых партий вакцины китайского производства через компанию-посредника по требованию экс-министра здравоохранения Максима Степанова.

Суд отпустил Труханова под залог в 30 миллионов

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения городскому голове Одессы Геннадию Труханову в виде залога в сумме 30 млн грн по делу о подозрении в причастности к махинациям с землей, хотя прокуратура просила арестовать Труханова с альтернативой залога в 120 млн грн.