Суд отказался арестовать Медведчука с залогом в 1 миллиард по требованию Офиса генпрокурора

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста подозреваемому в государственной измене и финансировании терроризма народному депутату Виктору Медведчуку.

Таким образом, суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуроров, которые просили об аресте Медведчука с альтернативой залога в 1 мрдр грн, передает Интерфакс-Украина.

Срок действия меры пресечения в виде домашнего ареста – до 7 декабря 2021 года.

Также суд возложил на Медведчука дополнительные процессуальные обязательства – не выезжать из населенного пункта, в котором проживает, сообщать следователю или прокурору об изменении места проживания, сдать документы для выезда за границу.

Определение суда может быть обжаловано в апелляционной инстанции. Офис генпрокурора уже заявил, что будет обжаловать решение суда.

Ранее сообщалось, что по материалам Службы безопасности Украины народному депутату Виктору Медведчуку объявлено новое подозрение – о государственной измене (ст. 111 УК) и содействии деятельности террористической организации (ст. 258-3 ч. 1 УК).

По версии следствия, речь идет о действиях, направленных на подрыв энергетической независимости Украины. В частности, после того как Россия захватила часть Донбасса, Украина оказалась на грани энергетического кризиса. Поэтому было решено покупать уголь на мировом рынке, в частности в ЮАР.

Однако РФ имела планы сорвать реализацию этих контрактов и не позволить Украине усилить собственную энергонезависимость. Поэтому при посредничестве Медведчука состоялся сговор с высшими должностными лицами Украины, которые, используя полномочия Нацбанка и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставки угля из ЮАР.

В конце концов те контракты были сорваны, что спровоцировало волну "веерных" отключений электроэнергии в Украине.

Впоследствии при содействии Медведчука с целью возвращения Украины в орбиту влияния РФ были организованы незаконные схемы для поставки угля с временно оккупированных территорий на государственные предприятия Украины. Контракты были заключены на 200 млн грн.

Напомним, в мае сотрудники СБУ провели обыски в особняке Медведчука, его ближайшего соратника Тараса Козака и в офисе партии ОПЗЖ. После этого им было сообщено о подозрении по делу о государственной измене и покушении на завладение природными ресурсами по статьям 111 и 348 Криминального кодекса. Речь идет о незаконной передаче оккупационным влстям в 2015 году документации на месторождение "Глубокое" на шельфе Крыма, запасы которого оцениваются в 38 млрд грн. По данным следствия, он перерегистрировал спецразрешение использования недр по российскому законодательству с помощью его кума Владимира Путина и вице-премьера РФ Дмитрия Козака.

В части расследования о госизмене, Медведчука обвиняют в том, что он передавал через Козака властям России данные об украинских военных подразделениях. Кроме того, Медведчук и Козак организовали схему вербовки граждан Украины в пользу РФ среди трудовых мигрантов. По этому делу суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 9 июля 2021 года, затем она была продлена до 31 октября.