Суд отпустил директора юрдепартамента Одесского горсовета под залог в 26 миллионов

Высший антикоррупционный суд Украины 12 октября избрал меру пресечения директору юридического департамента Одесского городского совета, одной из 16 подозреваемых по делу о незаконном завладении землей территориальной громады Одессы и легализации незаконно полученных доходов.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Telegram.

Отмечается, что суд отказал в удовлетворении ходатайства детективов НАБУ о применении меры пресечения в виде содержания под стражей и выбрал подозреваемой меру в виде залога в размере 26 млн 169 тыс грн.

Также на директора юрдепартамента возложен ряд процессуальных обязанностей: прибывать по первому требованию к детективам, прокурорам, в суд; не отлучаться из города Одесса без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать прокурору, детективам и суду об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми по делу, а также сдать на хранение детективам свой паспорт (паспорта) для выезда за границу.

Срок действия меры пресечения - до 12 декабря 2021 года.

Напомним, 6 октября правоохранители сообщили о подозрении мэру Одессы Геннадию Труханову и еще трем чиновникам Одесского горсовета. Их подозревают в злоупотреблении служебным положением и участии в преступной организации, которая незаконно завладела активами территориальной общины Одессы и впоследствии легализовала незаконно полученные доходы. Прокуратура просила арестовать Труханова на два месяца с альтернативой залога в 120 млн грн, однако ВАКС принял решение об избрании меры пресечения в виде залога в размере 30 млн.

В целом следствие установило причастность к схеме 16 человек, 10 из них являются участниками преступной организации, остальные – соучастники совершения других преступлений.

"Как установило следствие, участники преступной организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения активами – средствами местного бюджета и землей территориальной общины города Одессы для ее дальнейшей передачи под застройку. Из-за этих действий в течение 2016-2019 годов община потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га и незаконно потратила из местного бюджета 131 млн грн", – сказано в сообщении.

В НАБУ уточнили, что общий размер ущерба по этим эпизодам, по результатам экспертизы составляет 689 млн грн.