Сотрудников турагентства и частной лаборатории поймали на подделке COVID-сертификатов в Харькове

Правоохранители разоблачили сотрудников туристического агентства и медицинской лаборатории по факту мошенничества, совершенного в крупных размерах.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Работники турагентства предлагали своим клиентам приобрести отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 для быстрого и беспрепятственного пересечения границы, а также для уклонения от обязательной 14-дневной самоизоляции после въезда в Украину", – говорится в сообщении.

После этого клиенты перечисляли деньги на карточку работников турагентства и отправляли фото заграничного паспорта. Документы направлялись в медлабораторию, где выписывались фейковые результаты ПЦР-тестов и вносилась "соответствующая" информация в медицинскую систему ЭСОЗ, из которой она попадала в приложение "Вдома".

По предварительным данным в месяц изготовлялось около 600 поддельных меддокументов.

В ходе проведенных обысков по адресу медицинской лаборатории, в офисе туристического агентства и по месту жительства фигурантов обнаружено и изъято фальсифицированные справки, компьютерную технику, черновые записи.

Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении.