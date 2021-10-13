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СБУ разоблачила руководство одного из госпредприятий "Укроборонпрома" на коррупционных схемах при ремонте бронетехники

СБУ разоблачила руководство одного из госпредприятий

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила коррупционный механизм растраты бюджетных средств руководством одного из госпредприятий, входящих в структуру "Укроборонпрома".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что организаторы схемы заказывали некачественные гусеничные ленты к бронетехнике, которые не соответствуют технических и качественным характеристикам, а чиновники военного представительства Минобороны "закрывали" на это глаза.

В рамках уголовного производства, начатого по ч.3 ст.191 УКУ (присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением), на госпредприятии и по месту жительства фигурантов были проведены обыски. Обнаружили документы, подтверждающие противоправную деятельность, и партию некачественных запчастей к бронетехнике. По предварительной информации экспертов, они не соответствуют указанным в тендерной закупке требованиям.

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Джерело:  СБУ
СБУ (1540) Укроборонпром (754)


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