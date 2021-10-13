СБУ разоблачила руководство одного из госпредприятий "Укроборонпрома" на коррупционных схемах при ремонте бронетехники

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила коррупционный механизм растраты бюджетных средств руководством одного из госпредприятий, входящих в структуру "Укроборонпрома".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что организаторы схемы заказывали некачественные гусеничные ленты к бронетехнике, которые не соответствуют технических и качественным характеристикам, а чиновники военного представительства Минобороны "закрывали" на это глаза.

В рамках уголовного производства, начатого по ч.3 ст.191 УКУ (присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением), на госпредприятии и по месту жительства фигурантов были проведены обыски. Обнаружили документы, подтверждающие противоправную деятельность, и партию некачественных запчастей к бронетехнике. По предварительной информации экспертов, они не соответствуют указанным в тендерной закупке требованиям.