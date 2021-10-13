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Учителей без вакцины против COVID-19 будут отстранять без сохранения зарплаты с ноября, – Минздрав

Учителей без вакцины против COVID-19 будут отстранять без сохранения зарплаты с ноября, – Минздрав

Если до 1 ноября сотрудники сферы образования не будут вакцинированы против COVID-19, то они будут отстранены от работы на период карантина без сохранения зарплаты.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает пресс-служба Минздрава.

Он напомнил, что представители образовательной сферы включены в перечень профессий, обязательных для вакцинации.

"Вакцинация для представителей образовательной сферы является возможностью не только продолжать работать и предоставлять качественные знания ученика. В первую очередь, речь идет о защите своей жизни и здоровье, безопасности детей", – подчеркнул министр.

Также в министерстве сообщили, что Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 12 октября поддержала предложение Минздрава рекомендовать Министерству образования и науки с предложением переноса осенних каникул в учебных заведениях на 18 октября 2021 года.

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Джерело:  Минздрав
вакцина (889) МОЗ (1444) освіта (225) зарплата (1128) коронавірус (3210)


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13.10.2021 14:34 Відповісти

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