Учителей без вакцины против COVID-19 будут отстранять без сохранения зарплаты с ноября, – Минздрав

Если до 1 ноября сотрудники сферы образования не будут вакцинированы против COVID-19, то они будут отстранены от работы на период карантина без сохранения зарплаты.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает пресс-служба Минздрава.

Он напомнил, что представители образовательной сферы включены в перечень профессий, обязательных для вакцинации.

"Вакцинация для представителей образовательной сферы является возможностью не только продолжать работать и предоставлять качественные знания ученика. В первую очередь, речь идет о защите своей жизни и здоровье, безопасности детей", – подчеркнул министр.

Также в министерстве сообщили, что Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 12 октября поддержала предложение Минздрава рекомендовать Министерству образования и науки с предложением переноса осенних каникул в учебных заведениях на 18 октября 2021 года.