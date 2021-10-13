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Пассажиров не будут пропускать в поезда без COVID-сертификата или отрицательного теста, – "Укрзализныця"

Пассажиров не будут пропускать в поезда без COVID-сертификата или отрицательного теста, –

С 21 октября железнодорожные перевозки дальнего сообщения на "желтом" и "красном" уровнях будут разрешены пассажирам при наличии у них документа о совершении минимум одной дозы вакцины против COVID-19 или отрицательного результата ПЦР-теста.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

Отмечается, что предъявить можно будет международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации. Кроме того, ПЦР-тест (или экспресс-тест на определение антигена) должен быть сделан не ранее чем за 72 часов до посадки в поезд.

В то же время, для пассажиров младше 18 лет наличие вышеуказанных документов, кроме проездного документа и документа, подтверждающего личность, не требуется.

"В случае отсутствия любого из трех вышеупомянутых документов проводник или стюард имеют право не допустить пассажира к поездке. Возврат средств за приобретенные билеты в случае отказа от поездки осуществляется в соответствии с правилами перевозок пассажиров", – отметили в "Укрзализныце".

Отмечается, что компания намерена развернуть мобильные пункты экспресс-тестирования на крупнейших вокзалах страны.

Также в "Укрзализныце" попросили пассажиров приезжать на вокзалы заранее, так как проверка большого количества документов может создать очереди при посадке.

В компании пояснили, что ужесточение правил для пассажирских перевозок в регионах со значительным распространением COVID-19 были утверждены Кабмином 11 октября.

Как сообщалось, Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила с 23 сентября "желтый" уровень эпидемической опасности на территории всей Украины.

Перед этим Кабинет министров установил новые карантинные требования в разных зонах так называемого "адаптивного карантина", смягчив ограничения для вакцинированных коллективов и граждан.

Автор: 

Джерело:  "Укрзализныця"
вакцина (889) карантин (2077) Укрзалізниця (4779)


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Топ коментарі
+9
Біда в Україні в тому, що населення все намагається пристосуватися до всього того лайна, яке кожного для для нього готує ця аморальна і шкодлива ЗЕбільна влада, замість того, щоб почати рвати цю наволоч на шмаття.
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13.10.2021 14:26
+8
Короче, маму вакцинировали два раза. В итоге она заразилась после двух вакцин и нормально болела с температурой под 40 (подтвердили ковид, по крайне мере запись есть, может и для циферок написали, но это уже такое). В итоге заболели все (ковид не ковид, но две вакцины есть по докам и тест позитивный), и из родных заболели в итоге, но в основном легко переболели или вообще бессимптомно. Так вот, ВАКЦИНИРОВАНИЕ не гарантия вообще, да и вопрос была ли там вакцина или глюкоза, гарантий никто дать не может. Но кто переболел, то как быть? вакцинироваться смысла нет, т.к. иммунитет есть и вакцину он сразу ликвидирует, она не эффективна в итоге, иммунитет сразу убивает вакцину как и вирус, а доктора говорят типу приходите через месяц или три месяца вакцинироваться повторно чтобы получить сертификат, это БРЕД-БРЕДОМ !!! Вот так и живём в бардаке, жаль ...
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13.10.2021 18:17
+7
я вакцинировалась, но могу заболеть и быть переносчиком ковида, так в чем разница?!
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13.10.2021 14:14
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Скільки у нас там вакцинованих?
15% від населеня? Тобто пасажиропотік впаде десь в шість раз.

А тепер увага питання. Чи буде уз пускати потяги (або скільки будуть коштувати квитки) при такому пасажиропотоці?
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13.10.2021 13:53 Відповісти
УЗ це державна компанія всі збитки погасить бюджет.Інше питання що за рік так мало вакцинованих громадян але це зрозуміло, уряд профанів на інше нездатен.
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13.10.2021 22:14 Відповісти
я вакцинировалась, но могу заболеть и быть переносчиком ковида, так в чем разница?!
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13.10.2021 14:14 Відповісти
разница в том, то б майданить не ездили
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13.10.2021 19:23 Відповісти
Різниця в тому, що вакциновані модерною та пфайзером мають вірогідність "у звичайній обстановці" заразитися вірусом в 20 разів меншу, ніж невакциновані. Для тупаків повідомляю: саме цей показник ("вірогідність зараження в повсякденному звичайному житті") і є "ефективністю вакцини". Для вказаних вище вакцин він - 94-96%. Тобто - в 20 раз. І майже на 100% вони ефективні щодо переходу хвороби в "важку фазу".

Короновак ефективний щодо вірогідності зараження на 51%. Тобто вірогідність заразитися в 2 рази менша, ніж у невакцинованих.

Мета вакцинації - не запобігти на 100% розповсюдженню - поки що це неможливе. Мета вакцинації та карантинів - кардинально сповільнити розповсюдження, аби медична система могла справлятися з кількістю пацієнтів.
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13.10.2021 21:04 Відповісти
А зачем нужны три дозы при таких эффективностях?
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14.10.2021 10:31 Відповісти
А кстати хороший вопрос, если вакцинированный может быть переносчиком или переносить болезнь бессимптомно то он даже опаснее для окружающих 🙄
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14.10.2021 10:04 Відповісти
Біда в Україні в тому, що населення все намагається пристосуватися до всього того лайна, яке кожного для для нього готує ця аморальна і шкодлива ЗЕбільна влада, замість того, щоб почати рвати цю наволоч на шмаття.
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13.10.2021 14:26 Відповісти
думаешь, что власть Зеленского распространяется на все страны?
подружись с головой
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13.10.2021 14:46 Відповісти
"...власть Зеленского распространяется на все страны...", - і що це ти таке ляпнула?
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13.10.2021 15:24 Відповісти
включи мозги - во всех странах существуют ограничения по ковиду ... при чем тут зе ?
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13.10.2021 15:27 Відповісти
Не у всіх шведи , датчани, норвежці
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13.10.2021 15:35 Відповісти
чушь - не пускают без сертификата
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13.10.2021 18:47 Відповісти
Северные страны всегда отличались. А например у меня знакомая в Австралии, там локдауны почти круглый год. Даже к родственникам не пускают и знакомым. Даже девушку нельзя посетить свою, если она живет дальше 5 км.
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14.10.2021 14:42 Відповісти
А може і пропустити. А може кожен стюард чи провідник отримати адмінпротокол. Медична таємниця охороняється законом.
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13.10.2021 15:34 Відповісти
Не мають такого права. Свобода пересування - це гарантоване конституцією право, яке не може бути обмежене кабміном
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13.10.2021 15:43 Відповісти
Так фігня в тому що ніхто ж не обмежує. Обмежують транспорт.
На власному їдьте де хочете.
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13.10.2021 16:44 Відповісти
Це є дискримінація і порушення ст. 24 "Конституції України".
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13.10.2021 18:16 Відповісти
дискримінація )... унас неправова держава,навіть президент вже десяток разів порушив основний закон і нічого,проканало.
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13.10.2021 22:19 Відповісти
Так можна і без квитка заявити про свободу
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14.10.2021 12:08 Відповісти
Имеют право. В других странах еще жестче.
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14.10.2021 14:48 Відповісти
Короче, маму вакцинировали два раза. В итоге она заразилась после двух вакцин и нормально болела с температурой под 40 (подтвердили ковид, по крайне мере запись есть, может и для циферок написали, но это уже такое). В итоге заболели все (ковид не ковид, но две вакцины есть по докам и тест позитивный), и из родных заболели в итоге, но в основном легко переболели или вообще бессимптомно. Так вот, ВАКЦИНИРОВАНИЕ не гарантия вообще, да и вопрос была ли там вакцина или глюкоза, гарантий никто дать не может. Но кто переболел, то как быть? вакцинироваться смысла нет, т.к. иммунитет есть и вакцину он сразу ликвидирует, она не эффективна в итоге, иммунитет сразу убивает вакцину как и вирус, а доктора говорят типу приходите через месяц или три месяца вакцинироваться повторно чтобы получить сертификат, это БРЕД-БРЕДОМ !!! Вот так и живём в бардаке, жаль ...
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13.10.2021 18:17 Відповісти
а какую вакцину вколювали?
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13.10.2021 19:27 Відповісти
Не скажу точно увы, не знаю. Проблема в том, что и я походу переболел, то теперь где взять документы, чтобы ездить? Семейный врач говорит типа приходите через месяц-три вакцинироваться, но зачем, если уже все переболели и вакцинироваться будет только для фени? Да и лишний раз загонять заразу нет смысла, от которой уже есть иммунитет. На антитела тест посылать не стала, а даже если есть антитела, то она тупо не знает что делать. Очень много переболели и как дальше быть не знают, а на работу ездить нужно. Можно было даже получить вакцину, но если переболел, то через месяц и в итоге замкнутый круг ... Короче весело будет.
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13.10.2021 19:56 Відповісти
Если у вас есть справка, что вы переболели не более чем 6 месяцев назад, это тоже прокатывает.
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14.10.2021 14:50 Відповісти
Ну да, врач выдавать её не хочет, т.к. сказал, что нужно было приезжать и делать тест, но у меня прошло без симптомов вообще, болели всё близкие, благо иммунитет хороший от природы. В итоге меня это задолбало и сделал себе два Пфайзера, тупо так сделали, что выхода нет. Как пишут: этот вирус не столько людей заразил, сколько просто за...бал.
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26.10.2021 13:47 Відповісти
Если короновак, то верю. У самого родной дядя с тетей заболели. В пфайзере уверен больше, пока не заразился и антител G - 1600 показатель.
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13.10.2021 19:32 Відповісти
После прививки и должны быть повышенные антитела, в этом смысл. А что дядя и тетя, а вы что? Все живы? Значит прививка работает.
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14.10.2021 14:46 Відповісти
Дядю в этот понедельник похоронили, оторвался тромб. У тети терпимо, хотя задранный в 10 раз д-димер и прочие показатели напрягают. Но прогноз пока положительный.
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21.10.2021 12:49 Відповісти
А где я написал, что не должны быть повышены антитела. Перечитайте еще раз вдумчиво мои слова. Я сравнил пфайзер и короновак - предельно ясно.
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21.10.2021 12:51 Відповісти
Я не понял, что значит верил в пфайзер, пока не заразился. В чем тогда разница между коронаваком?
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26.10.2021 14:28 Відповісти
Вы просто не знаете что такое лежать с ковидом в ковидной больнице под кислородом. Заболеть в легкой форме, или даже с температурой, это ерунда. Поэтому прививка работает.
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14.10.2021 14:44 Відповісти
Эта убыточная контора с ржавыми, грязными поездами из прошлого столетия, хочет создать прецедент и потом выпрашивать дотации.
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14.10.2021 07:36 Відповісти
Иудолегалайз поезд ездить запрещайз.
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14.10.2021 10:38 Відповісти
Предьявите аусвайс на эвтанайз.
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14.10.2021 10:43 Відповісти
Товарищи журналисты, езжайте в Чугуевскую больницу и спросите у врачей, сколько человек лежит с ковидом , у которых есть 2 прививки. И обязательно спросите у больных, какая разница в протекании болезни у них и у непривитых пациентов. В новостях такое не рассказывают.
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14.10.2021 12:48 Відповісти
Вы зубы не заговаривайте, конкретно что хотите сказать? В чем разница, что говорят врачи? Чего вы боитесь?
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14.10.2021 14:45 Відповісти
Нет никакой разницы
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15.10.2021 18:49 Відповісти
У тяжелых больных нет разницы. Когда вирус прорвался. Но у привитых он прорывается в 9 раз реже. Украина на 3-м месте в мире по смертности, а с учетом населения на первом. И на последнем месте по проценту вакцинированных в Европе. О чем еще нужно говорить.
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22.10.2021 10:23 Відповісти

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