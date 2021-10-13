Пассажиров не будут пропускать в поезда без COVID-сертификата или отрицательного теста, – "Укрзализныця"
С 21 октября железнодорожные перевозки дальнего сообщения на "желтом" и "красном" уровнях будут разрешены пассажирам при наличии у них документа о совершении минимум одной дозы вакцины против COVID-19 или отрицательного результата ПЦР-теста.
Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".
Отмечается, что предъявить можно будет международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации. Кроме того, ПЦР-тест (или экспресс-тест на определение антигена) должен быть сделан не ранее чем за 72 часов до посадки в поезд.
В то же время, для пассажиров младше 18 лет наличие вышеуказанных документов, кроме проездного документа и документа, подтверждающего личность, не требуется.
"В случае отсутствия любого из трех вышеупомянутых документов проводник или стюард имеют право не допустить пассажира к поездке. Возврат средств за приобретенные билеты в случае отказа от поездки осуществляется в соответствии с правилами перевозок пассажиров", – отметили в "Укрзализныце".
Отмечается, что компания намерена развернуть мобильные пункты экспресс-тестирования на крупнейших вокзалах страны.
Также в "Укрзализныце" попросили пассажиров приезжать на вокзалы заранее, так как проверка большого количества документов может создать очереди при посадке.
В компании пояснили, что ужесточение правил для пассажирских перевозок в регионах со значительным распространением COVID-19 были утверждены Кабмином 11 октября.
Как сообщалось, Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила с 23 сентября "желтый" уровень эпидемической опасности на территории всей Украины.
Перед этим Кабинет министров установил новые карантинные требования в разных зонах так называемого "адаптивного карантина", смягчив ограничения для вакцинированных коллективов и граждан.
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15% від населеня? Тобто пасажиропотік впаде десь в шість раз.
А тепер увага питання. Чи буде уз пускати потяги (або скільки будуть коштувати квитки) при такому пасажиропотоці?
Короновак ефективний щодо вірогідності зараження на 51%. Тобто вірогідність заразитися в 2 рази менша, ніж у невакцинованих.
Мета вакцинації - не запобігти на 100% розповсюдженню - поки що це неможливе. Мета вакцинації та карантинів - кардинально сповільнити розповсюдження, аби медична система могла справлятися з кількістю пацієнтів.
подружись с головой
На власному їдьте де хочете.