"Нафтогаз" надеется подписать контракты на поставку газа бюджетным учреждениям за три дня

НАК "Нафтогаз" в ближайшие три дня готов заключить контракты с бюджетными и религиозными организациями на поставку газа на условиях представленного накануне краткосрочного договора по цене 13,7 грн/куб. м (с учетом транспортировки и НДС – 16,8 грн).

Об этом сообщил директор по интегрированным коммуникациям НАК Максим Белявский, передает Интерфакс-Украина.

"На сегодняшний день "Нафтогаз" готов для 7,5 тыс. контрагентов, которые непосредственно являются бюджетными и религиозными организациями, предоставить контракты и заключить их по переговорной процедуре. Мы рассчитываем, что в ближайшие три дня, то есть до 15 октября включительно, эта работа будет завершена", – заверил представитель "Нафтогаза".

По словам Белявского, 12 октября для обеспечения этой работы НАК доукомплектовала штат сотрудников, которые "помогут всем желающим присоединиться к нашему среднесрочному предложению", поскольку такое количество контрагентов требует большого кадрового ресурса со стороны "Нафтогаза".

При этом он отметил, что НАК максимально оптимизирует трехлетние контракты с производителями тепла с учетом интересов бюджетных организаций.

"В контракт введено такое понятие как "Объем 3", то есть это газ, который ТКЭ использовали для производства тепловой энергии и горячей воды для бюджетных организаций", – уточнил Белявский.

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Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" вечером 12 октября обнародовал свое предложение по поставке газа бюджетным и религиозным организациям с фиксированной ценой на уровне 13,7 грн за кубометр (с учетом транспортировки и НДС – 16,8 грн). Контракт заключается на срок 15 месяцев – до конца 2022 года.

"Нафтогаз" ожидает, что данный среднесрочный продукт будет пользоваться спросом среди религиозных и бюджетных организаций, которых в Украине насчитывается более 7,5 тыс.

Кроме того, производителям тепла предлагаются изменения в трехлетние контракты: объем газа, в котором они нуждаются для тепло- и горячего водоснабжения бюджетных учреждений и организаций, они смогут приобрести также по цене 13,7 грн за 1 куб. м (без учета НДС и услуги транспортировки).

Перед этим Кабинет министров утвердил примерный договор для начала поставок природного газа бюджетным учреждениям и религиозным организациям по льготным ценам дочерней компанией НАК "Нафтогаз Украины".

Кроме того, в ряде регионов и населенных пунктов Украины была объявлена чрезвычайная ситуация из-за отсутствия газа для отопления коммунальных и бюджетных учреждений. По данным БизнесЦензор, это необходимо для того, чтобы бюджетные учреждения получили возможность закупить газ по льготной цене у дочерней компании "Нафтогаза Украина" по переговорной процедуре, в обход полной процедуры закупки, которая займет существенное время.

Напомним, 30 сентября представители центральных и местных органов власти подписали Меморандум, призванный не допустить повышения тарифов на отопление и горячую воду в грядущем отопительном сезоне (2021-2022 годов).

В документе предусмотрены обязательства центральной власти, НАК "Нафтогаз Украины" и органов местного самоуправления. В частности, Верховная Рада должна дополнительно перенаправить в местные бюджеты 4% поступлений от налога на доходы физлиц на сумму не менее 11 млрд грн в 2022 году, а также выделить субвенции общинам с низкими доходами уже в четвертом квартале 2021 года.

Меморандум также предусматривает установление льготного тарифа на газ для бюджетных учреждений на уровне 13,66 тыс. грн за тысячу кубометров (без НДС и стоимости транспортировки и распределения).