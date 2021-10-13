Siemens вдвое увеличила объем заказов в Украине, несмотря на поставки ее продукции в Крым

Siemens в Украине в 2021 финансовом году (октябрь 2020 – сентябрь 2021 года) увеличил объем заказов и оборот вдвое по сравнению с 2020 финансовым годом.

Об этом сообщил генеральный директор "Сименс Украина" Мачей Томаш Зелиньски, передает Интерфакс-Украина.

"Несмотря на пандемию COVID-19, сложности в сфере цепочек поставок, связанные с перебоями в поставках, рост цен на материалы – 2021 год оказался отличным с финансовой точки зрения и реализации поставленных целей", – отметил глава компании.

Зелиньски подчеркнул, что рост отмечался во всех бизнесах компании в Украине, в том числе с учетом роста спроса компаний на решения цифровизации. В то же время он не уточнил размер оборота компании в 2021 году.

Касаясь вопроса работы компании в 2022 финансовом году, Зелиньски выразил надежду на дальнейшее увеличение продаж во всех секторах.

Как сообщалось, в 2017 году электрические турбины, произведенные немецкой компанией Siemens, были поставлены в оккупированный Крым в обход европейских санкций. В Siemens заявляли, что турбины предназначались для проекта на юге России и были перемещены в Крым незаконно.

Из-за нарушений санкций Siemens могли бы угрожать штрафные санкции со стороны ЕС, однако о каких-либо мерах в отношении немецкой компании до сих пор не известно. При этом Россия успешно запустила электростанции в оборудованием Siemens в оккупированном Крыму.

Тогда Siemens также заявил о приостановке поставок энергетического оборудования российским госкомпаниям до выработки новых правил контроля, а также о планах пересмотреть существующие договоры. Однако уже в декабре 2017 года немецкий концерн Siemens, несмотря на скандал с поставками турбин в Крым в обход санкций ЕС, подписал контракт на строительство в России электростанции мощностью 495 МВт за 380 млн евро.

Однако уже в 2020 году выяснилось, что Россия продолжает поставлять в оккупированный Крым в обход санкций технику Siemens, в частности, для медицинских учреждений. Кроме того, прокуратура АР Крым расследует уголовное производство по факту незаконных поставок на временно оккупированную территорию полуострова оборудования Siemens для насосов, призванных решить проблему подачи воды для населения и российских оккупационных войск.

Напомним, ДП "Сименс Украина" основано в 1997 году. В 2020 году чистый доход компании сократился на треть к 2019 году – до 1,39 млрд грн, чистая прибыль сократилась в 2,2 раза – до 70 млн грн.

Siemens AG – технологический концерн, ведущий мировой производитель оборудования, поставщик решений и технологий для промышленности, энергетики и городской инфраструктуры, а также сферы здравоохранения.