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Новини
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ГПЗКУ заявила о нехватке денег для выплат по китайскому кредиту времен Януковича

ГПЗКУ заявила о нехватке денег для выплат по китайскому кредиту времен Януковича

На счетах АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) недостаточно средств для своевременной выплаты обязательных платежей по кредиту Экспортно-импортного банка Китая.

Об этом исполняющий обязанности председателя правления АО "ГПЗКУ" Василий Коваленко заявил во время первого заседания рабочей группы по вопросам выполнения договоров компании с китайскими партнерами, передает пресс-служба Минэкономики.

Он уточнил, что очередной срок уплаты обязательных платежей приходится на январь следующего года.

Также руководитель ГПЗКУ представил предложения по обеспечению финансово-хозяйственной деятельности общества и возможные варианты реструктуризации долга.

"По результатам заседания межведомственная рабочая группа определила план мероприятий по преодолению финансовых проблем, среди которых: проведение консультаций и подготовка проектов изменений договоров между АО "ГПЗКУ" и Экспортно-импортным банком Китая и прочее", – сказано в сообщении Минэкономики.

Читайте также: ГПЗКУ оценила убытки по продажи зерновых по заниженным ценам в 1 миллиард

Как сообщалось, Министерство экономики в августе признало, что АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) не выполняет условия договоров по поставкам зерна в Китай.

По данным Минфина на 1 октября, задолженность ГПЗКУ по привлеченным под госгарантии займам составляла 29,7 млрд грн. При этом в 2021-2024 года ГПЗКУ должна осуществить выплаты по гарантированным государством заимствованиям на сумму 23,8 млрд грн.

Перед этим Нацполиция обвинила руководство ГПЗКУ в растрате имущества компании путем продажи зерна на экпорт по заниженным ценам. По данным следствия, общая сумма ущерба составила $57 млн. Кроме того, руководители госкомпании заключили договоры страхования, в которых искусственно завысили страховой тариф от общей страховой суммы. В центральном офисе и на предприятих ГПЗКУ 10 и 11 августа правоохранители провели 62 обыска, а глава компании 13 августа был задержан в аэропорту при попытке бегства из страны.

ГПЗКУ с ноября 2020 года по решению Кабмина Дениса Шмыгаля возглавляет депутат Николаевского облсовета от "Батькивщины" Андрей Власенко, который перед этим был уволен Минэкономики с должности руководителя госпредприятия "Укрликтравы" по итогам проведенного расследования.

Напомним, в 2012 году между ГПЗКУ и Эксимбанком Китая заключен кредитный договор на сумму $1,5 млрд (действует до 2027 года) для финансирования поставок зерновых китайскому партнеру в лице China National Complete Engineering Corporation, CNCEC. С 2018 года кроме процентов ГПЗКУ осуществляет погашение и тела кредита.

ГПЗКУ – национальный оператор зернового рынка Украины, создан правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов: линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,7 млн тонн зерновых, включая около 2,5 млн тонн в год суммарных мощностей по перевалке зерновых грузов на экспорт в Одесском и Николаевском портах.

Автор: 

Китай (2136) кредит (3292) ДПЗКУ (183)


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Топ коментарі
+13
"Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" возглавляет депутат от "Батькивщины" Андрей Власенко, который перед этим был уволен с должности руководителя госпредприятия "Укрликтравы" по итогам проведенного расследования

феерически !

проворовался на сене - поставили на зерно
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13.10.2021 15:09
+9
Українською земелькою віддавати будуть..?
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13.10.2021 21:38
+7
Банкротят гос.предприятия, банкротят страну для того что бы продать и скупить все с молотка, а народ пусть в нищете умирает.
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13.10.2021 21:16
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"Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" возглавляет депутат от "Батькивщины" Андрей Власенко, который перед этим был уволен с должности руководителя госпредприятия "Укрликтравы" по итогам проведенного расследования

феерически !

проворовался на сене - поставили на зерно
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13.10.2021 15:09 Відповісти
ВОНА ж працює.
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13.10.2021 15:36 Відповісти
за НЕЇ працюють власенки -

приносять державне зерно в защочних мішках
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13.10.2021 16:27 Відповісти
Матьківщина, слуги та майбах - 3 назви однієї і тієї ж шобли
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14.10.2021 17:43 Відповісти
Банкротят гос.предприятия, банкротят страну для того что бы продать и скупить все с молотка, а народ пусть в нищете умирает.
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13.10.2021 21:16 Відповісти
Поліція вчиняє все, щоб захистити злочинців
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14.10.2021 16:32 Відповісти
Антиросійські, чи антиукраїнські санкції ввела в дію окупаційна адміністрація ЗЕ ???

Українська соняшникова олія в росії продається в ДВА рази ДЕШЕВШЕ, ніж на Батьківщині ...

Наприклад, п'ятилітровий бутель соняшникової олії марки «Олейна» в торговельній мережі «Метро» в Москві коштує 545 рублів (п'ять літрів !!!), тоді як подібний продукт в київському магазині «Метро» продається вже за 916 рублів. ???

Однак навіть зараз планується, що вартість олії в країні ( як і інших продуктів харчування) буде тільки рости, хоча на експорт йде за суттєво зниженою ціною.

Але не тільки в росії українську соняшникову олію продають вдвічі дешевше ніж в Україні. Наприклад, в Італії соняшникова олія коштує майже втричі дешевше, ніж на Україні - незважаючи на транспорті витрати, подвійну перевалку в портах і навар Бариг... наших і італійських.

Чому ж всередині країни цей продукт продається вдвічі-втричі дорожче, ніж в країнах, куди його експортують?
Чому інші продовольчі продукти мають таку ж тенденцію?

Я вже не раз пропонував як вирішити проблему: - Слід лишати ліцензії тих трейдерів, які продають дорожче на українській біржі, ніж на закордонних. І так - по умовах торгівлі всією українською продукцією,..

Але ж "патріотична" банда ЗЕ ввела санкції саме проти Українців, а не проти агресора і його сателітів - а їм встановили пільгові ціни...
Для чого, запитаєте? - щоб українці швидше повиздихали, або виїхали з України, бо за намірами "гуманіста" і "українолюбця" ЗЕ... знайдеться ким заселити її штучно здешевлену землю...

Українці (незалежно від етнічного походження) - до активного спротиву, до дії!.
"Карфаген" МАЄ бути зруйнованим"
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15.10.2021 12:23 Відповісти
Запам'ятайте, що Україна і її нинішня влада - діаметрально протилежні суб'єкти права! Не путайте і не підміняйте одне другим.

Та й інші "владні команди" були також, м'ягко, кажучи ...
Згадайте, що ТИСЯЧІ "правоохоронців", сотні клєрків, десятки міністрів, навіть один (поки-що) президент - визнані злочинцями, емігрували з України, -"патріотично" змінили громадянство. Про який їх патріотизм може, взагалі, йти мова...

Чому вони "вимушені" тікати? Бо в Україні вже біля 10 років криміналізована влада, а відповідно - і криміналізована нею й система державного управління, яка постійно криміналізує все українське суспільство! Що призводить до постійної моральної його деградації... Яке, все частіше і більше обирає тих, хто йде до влади щоб захистити своє кримінальне минуле і кримінальним шляхом ще більше збагатитися...

ЖАХ, кошмар, а не влада!
Це покарання за лінь, байдужість, нехлюйство виборців і їх довготривалу толерантність до злочинів влади...
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15.10.2021 12:24 Відповісти
Українською земелькою віддавати будуть..?
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13.10.2021 21:38 Відповісти
Ну да. Я тогда еще много читала по этому вопросу. Под кредит были заложены госземли трех областей Херсонской, Кировоградской и еще какой-то, не помню. Еще правительство Овоща не собиралось те кредиты отдавать. Я жила тогда в Херсонской области и еще тогда сразу появились публикации во всей региональной прессе о том, что в скором времени из-за глобального потепления херсонщина будет затоплена и фермерам нужно срочно готовиться к тому, что они вскоре перестанут, собственно, фермерами быть. Типа, в современных реалиях нужно приспосабливаться к изменяющимся условиям жизни, осваивать новые специальности и т. д. Еще когда Овощ кредит только брал, в одной статье были скрины первых страниц десяти популярнейших китайских газет, где писалось не о том, что дан кредит под залог земель, а утверждалось, что эти земли "купили", т.е. еще тогда кредиты отдавать никто не собирался.
Кстати, Киргизия имеет печальный опыт китайских кредитов. Залогом была земля в какой-то малонаселенной горной местности - неплодородной, просто каменная пустыня. Население ПРИНУДИТЕЛЬНО выселили. Все недоумевали - зачем китайцам непригодная, неплодородная, каменистая земля, а там оказались крупные запасы лития.
Зеленая плесень на сколько отпраздновала День Независимости?
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13.10.2021 22:25 Відповісти
Цель этой писанины упомянуть Батькивщину? Хотя при Власенко зерновая компания впервые вышла из убытков.
А вот Министерство аграрной политики и Министерство экономики многие годы тупо не выполняли своих функций по контролю, их устраивали схемы, которые там были и продолжают быть.
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14.10.2021 14:18 Відповісти
Там были перцы, которых крышует полиция т.к. денежная тема
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14.10.2021 16:33 Відповісти
Эта зеленая погань распродает Украину Китаю. Сами уже прикупили себе виллы в Италии, где потом будут жить
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14.10.2021 02:36 Відповісти
Светлана, что вы курите на своей ботоферме ???
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14.10.2021 12:41 Відповісти
Державні компанії це корупція та пустий бюджет країни!
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14.10.2021 15:48 Відповісти
Та джерело доходів зрадників працівників національної поліції України, а СБУ йде боком
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14.10.2021 16:31 Відповісти
якщо українцям держава не потрібна - більшовицька шобла її швидесенько розпродасть
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14.10.2021 17:46 Відповісти
Насколько мне известно полиция крышует всех мразкй чиновников и понятно почему
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14.10.2021 16:30 Відповісти
А можно строк ув'язнення винести з формуліровкою "До погашення всіх заборгованностей"?
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14.10.2021 18:44 Відповісти

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