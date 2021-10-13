ГПЗКУ заявила о нехватке денег для выплат по китайскому кредиту времен Януковича

На счетах АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) недостаточно средств для своевременной выплаты обязательных платежей по кредиту Экспортно-импортного банка Китая.

Об этом исполняющий обязанности председателя правления АО "ГПЗКУ" Василий Коваленко заявил во время первого заседания рабочей группы по вопросам выполнения договоров компании с китайскими партнерами, передает пресс-служба Минэкономики.

Он уточнил, что очередной срок уплаты обязательных платежей приходится на январь следующего года.

Также руководитель ГПЗКУ представил предложения по обеспечению финансово-хозяйственной деятельности общества и возможные варианты реструктуризации долга.

"По результатам заседания межведомственная рабочая группа определила план мероприятий по преодолению финансовых проблем, среди которых: проведение консультаций и подготовка проектов изменений договоров между АО "ГПЗКУ" и Экспортно-импортным банком Китая и прочее", – сказано в сообщении Минэкономики.

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Как сообщалось, Министерство экономики в августе признало, что АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) не выполняет условия договоров по поставкам зерна в Китай.

По данным Минфина на 1 октября, задолженность ГПЗКУ по привлеченным под госгарантии займам составляла 29,7 млрд грн. При этом в 2021-2024 года ГПЗКУ должна осуществить выплаты по гарантированным государством заимствованиям на сумму 23,8 млрд грн.

Перед этим Нацполиция обвинила руководство ГПЗКУ в растрате имущества компании путем продажи зерна на экпорт по заниженным ценам. По данным следствия, общая сумма ущерба составила $57 млн. Кроме того, руководители госкомпании заключили договоры страхования, в которых искусственно завысили страховой тариф от общей страховой суммы. В центральном офисе и на предприятих ГПЗКУ 10 и 11 августа правоохранители провели 62 обыска, а глава компании 13 августа был задержан в аэропорту при попытке бегства из страны.

ГПЗКУ с ноября 2020 года по решению Кабмина Дениса Шмыгаля возглавляет депутат Николаевского облсовета от "Батькивщины" Андрей Власенко, который перед этим был уволен Минэкономики с должности руководителя госпредприятия "Укрликтравы" по итогам проведенного расследования.

Напомним, в 2012 году между ГПЗКУ и Эксимбанком Китая заключен кредитный договор на сумму $1,5 млрд (действует до 2027 года) для финансирования поставок зерновых китайскому партнеру в лице China National Complete Engineering Corporation, CNCEC. С 2018 года кроме процентов ГПЗКУ осуществляет погашение и тела кредита.

ГПЗКУ – национальный оператор зернового рынка Украины, создан правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов: линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,7 млн тонн зерновых, включая около 2,5 млн тонн в год суммарных мощностей по перевалке зерновых грузов на экспорт в Одесском и Николаевском портах.