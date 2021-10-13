ГПЗКУ заявила о нехватке денег для выплат по китайскому кредиту времен Януковича
На счетах АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) недостаточно средств для своевременной выплаты обязательных платежей по кредиту Экспортно-импортного банка Китая.
Об этом исполняющий обязанности председателя правления АО "ГПЗКУ" Василий Коваленко заявил во время первого заседания рабочей группы по вопросам выполнения договоров компании с китайскими партнерами, передает пресс-служба Минэкономики.
Он уточнил, что очередной срок уплаты обязательных платежей приходится на январь следующего года.
Также руководитель ГПЗКУ представил предложения по обеспечению финансово-хозяйственной деятельности общества и возможные варианты реструктуризации долга.
"По результатам заседания межведомственная рабочая группа определила план мероприятий по преодолению финансовых проблем, среди которых: проведение консультаций и подготовка проектов изменений договоров между АО "ГПЗКУ" и Экспортно-импортным банком Китая и прочее", – сказано в сообщении Минэкономики.
Читайте также: ГПЗКУ оценила убытки по продажи зерновых по заниженным ценам в 1 миллиард
Как сообщалось, Министерство экономики в августе признало, что АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) не выполняет условия договоров по поставкам зерна в Китай.
По данным Минфина на 1 октября, задолженность ГПЗКУ по привлеченным под госгарантии займам составляла 29,7 млрд грн. При этом в 2021-2024 года ГПЗКУ должна осуществить выплаты по гарантированным государством заимствованиям на сумму 23,8 млрд грн.
Перед этим Нацполиция обвинила руководство ГПЗКУ в растрате имущества компании путем продажи зерна на экпорт по заниженным ценам. По данным следствия, общая сумма ущерба составила $57 млн. Кроме того, руководители госкомпании заключили договоры страхования, в которых искусственно завысили страховой тариф от общей страховой суммы. В центральном офисе и на предприятих ГПЗКУ 10 и 11 августа правоохранители провели 62 обыска, а глава компании 13 августа был задержан в аэропорту при попытке бегства из страны.
ГПЗКУ с ноября 2020 года по решению Кабмина Дениса Шмыгаля возглавляет депутат Николаевского облсовета от "Батькивщины" Андрей Власенко, который перед этим был уволен Минэкономики с должности руководителя госпредприятия "Укрликтравы" по итогам проведенного расследования.
Напомним, в 2012 году между ГПЗКУ и Эксимбанком Китая заключен кредитный договор на сумму $1,5 млрд (действует до 2027 года) для финансирования поставок зерновых китайскому партнеру в лице China National Complete Engineering Corporation, CNCEC. С 2018 года кроме процентов ГПЗКУ осуществляет погашение и тела кредита.
ГПЗКУ – национальный оператор зернового рынка Украины, создан правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов: линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,7 млн тонн зерновых, включая около 2,5 млн тонн в год суммарных мощностей по перевалке зерновых грузов на экспорт в Одесском и Николаевском портах.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
феерически !
проворовался на сене - поставили на зерно
приносять державне зерно в защочних мішках
Українська соняшникова олія в росії продається в ДВА рази ДЕШЕВШЕ, ніж на Батьківщині ...
Наприклад, п'ятилітровий бутель соняшникової олії марки «Олейна» в торговельній мережі «Метро» в Москві коштує 545 рублів (п'ять літрів !!!), тоді як подібний продукт в київському магазині «Метро» продається вже за 916 рублів. ???
Однак навіть зараз планується, що вартість олії в країні ( як і інших продуктів харчування) буде тільки рости, хоча на експорт йде за суттєво зниженою ціною.
Але не тільки в росії українську соняшникову олію продають вдвічі дешевше ніж в Україні. Наприклад, в Італії соняшникова олія коштує майже втричі дешевше, ніж на Україні - незважаючи на транспорті витрати, подвійну перевалку в портах і навар Бариг... наших і італійських.
Чому ж всередині країни цей продукт продається вдвічі-втричі дорожче, ніж в країнах, куди його експортують?
Чому інші продовольчі продукти мають таку ж тенденцію?
Я вже не раз пропонував як вирішити проблему: - Слід лишати ліцензії тих трейдерів, які продають дорожче на українській біржі, ніж на закордонних. І так - по умовах торгівлі всією українською продукцією,..
Але ж "патріотична" банда ЗЕ ввела санкції саме проти Українців, а не проти агресора і його сателітів - а їм встановили пільгові ціни...
Для чого, запитаєте? - щоб українці швидше повиздихали, або виїхали з України, бо за намірами "гуманіста" і "українолюбця" ЗЕ... знайдеться ким заселити її штучно здешевлену землю...
Українці (незалежно від етнічного походження) - до активного спротиву, до дії!.
"Карфаген" МАЄ бути зруйнованим"
Та й інші "владні команди" були також, м'ягко, кажучи ...
Згадайте, що ТИСЯЧІ "правоохоронців", сотні клєрків, десятки міністрів, навіть один (поки-що) президент - визнані злочинцями, емігрували з України, -"патріотично" змінили громадянство. Про який їх патріотизм може, взагалі, йти мова...
Чому вони "вимушені" тікати? Бо в Україні вже біля 10 років криміналізована влада, а відповідно - і криміналізована нею й система державного управління, яка постійно криміналізує все українське суспільство! Що призводить до постійної моральної його деградації... Яке, все частіше і більше обирає тих, хто йде до влади щоб захистити своє кримінальне минуле і кримінальним шляхом ще більше збагатитися...
ЖАХ, кошмар, а не влада!
Це покарання за лінь, байдужість, нехлюйство виборців і їх довготривалу толерантність до злочинів влади...
Кстати, Киргизия имеет печальный опыт китайских кредитов. Залогом была земля в какой-то малонаселенной горной местности - неплодородной, просто каменная пустыня. Население ПРИНУДИТЕЛЬНО выселили. Все недоумевали - зачем китайцам непригодная, неплодородная, каменистая земля, а там оказались крупные запасы лития.
Зеленая плесень на сколько отпраздновала День Независимости?
А вот Министерство аграрной политики и Министерство экономики многие годы тупо не выполняли своих функций по контролю, их устраивали схемы, которые там были и продолжают быть.