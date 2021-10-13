"Киевкинофильм" и департамент КГГА подозревают в убытках на 22 миллиона при аренде кинотеатра "Киев"

Правоохранители сообщили о подозрении директору Департамента коммунальной собственности г. Киева КГГА, его первому заместителю, а также директору КП "Киевкинофильм" по факту служебной халатности, повлекшей за собой убытки на 22 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, в 2019 году первый замначальника Департамента и директор "Киевкинофильма" заключили с ЧО трехсторонний договор об аренде помещений кинотеатра "Киев" площадью более 7 тыс. кв. м. Арендная плата составляла 2,1 млн грн. С июня по ноябрь 2019 года общество совершало оплату в полном объеме.

"Однако в дальнейшем арендатор обратился в Департамент коммунальной собственности г. Киева с просьбой проверить состояние использования здания кинотеатра. В связи с этим, директор Департамента создал комиссию, которая уже на следующий день составила акт о приостановке выполнения сторонами своих обязательств по договору аренды в части начисления и оплаты арендной платы из-за якобы невозможности использовать арендатором помещений кинотеатра", – говорится в сообщении.

Отмечается, что указанный акт стал основанием для прекращения начисления арендной платы, начиная с декабря 2019 года. Он был подписан представителем балансодержателя – директором КП "Киевкинофильм" и руководителем отдела Департамента коммунальной собственности г. Киева.

При этом в ходе досудебного расследования установлено, что составление указанного акта не предусмотрено законодательством и порядок разрешения споров в части пригодности объекта аренды к использованию по целевому назначению относится к компетенции суда.

Кроме того, согласно заключению экспертизы, помещение кинотеатра "Киев" в настоящее время полностью пригодно для эксплуатации по целевому назначению – организации кинопоказов.

Прокуроры подчеркивают, что такие действия должностных лиц нанесли материальный ущерб территориальной общине Киева на сумму более 22 млн грн в виде недополученных ежемесячных арендных платежей.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.