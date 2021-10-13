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Украинские гособлигации в гривне впервые вошли в глобальный индекс JP Morgan

Украинские гособлигации в гривне впервые вошли в глобальный индекс JP Morgan

Подразделение инвестбанка JP Morgan – JP Morgan Global Index Research – 12 октября сообщило, что государственные облигации Украины претендуют на включение в индекс GBI-EM GD, начиная с 31 марта 2022 года с приблизительной долей 0,12%.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, изначально во все три серии GBI-EM будет включена одна серия облигаций, которая соответствует требованиям индекса, – это ОВГЗ с купоном в размере 15,84% и погашением в феврале 2025 года (UA4000204150).

Сообщается, что портфель иностранных инвестиций в государственные облигации Украины, выпущенные на внутреннем рынке, значительно выросла с момента запуска линка с Clearstream в 2019 году, а доля нерезидентов на рынке ОВГЗ выросла до более чем 10%.

По результатам оценки отзывов инвесторов, JP Morgan Global Index Research сообщил, что большинство инвесторов признали улучшение ликвидности рынка за последние два года, но в то же время отметили, что процесс открытия счета в Украине может занять несколько месяцев.

Включение украинских облигаций в индекс начнется с 31 марта 2022 года, чтобы в случае необходимости предоставить инвесторам достаточно времени для установления доступа к рынку и счетов в Украине.

"Мы благодарны индексной команде JP Morgan за хорошие новости. Включение государственных облигаций в гривнах в индекс JP Morgan GBI EM помогает нам достичь целей нашей Среднесрочной стратегии управления государственным долгом. Мы хотели бы иметь больше инструментов в гривне, пригодных для индекса, поэтому мы будем выпускать все облигации в гривне со сроком погашения более 4 лет, в размере достаточном для включения в индекс JP Morgan GBI-EM", – прокомментировал правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца.

Как сообщалось, в апреле JP Morgan поместил Украину и Египет в список Index Watch Positive для возможного включения в индексы J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets (GBI-EM) после устойчивого улучшения ликвидности и доступа иностранных инвесторов к внутренним рынкам государственных облигаций.

Напомним, ранее этот же выпуск пятилетних облигаций внутреннего государственного займа Украины серии UA4000204150 стал первым гривневым инструментом, включенным в глобальные индексы долговых ценных бумаг MVIS (MV Index Solutions).

Автор: 

держборг (1090) Мінфін (2938) ОВДП (809) облігації (1468)


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Всё это пока преждевременно.
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13.10.2021 21:22 Відповісти
Гособлигации есть на бирже,а акционерных коммерческих компаний нет ни одной,страной управляют троцкистские марксисты для которых формула отбери и раздай есть формулой существования.
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14.10.2021 08:14 Відповісти
а это значит что гривну будут искусственно "укреплять"....- ну а потом , рано или позже "пружина" сработает ...- уже было уже проходили ...
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14.10.2021 15:39 Відповісти
Что проходили? Первый раз в истории подняли с уровня макак которым вообще нельзя доверять до уровня неандертальцев которым можно но только если очень очень сильно присмотреться и держать под видеонаблюдением
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14.10.2021 17:53 Відповісти
а расскажи нам макроекономические ( что и сколько продаем в ДОБАВОЧНОМ на экспорт - сырье не в счет ) из-за которых гривна так укрепилась....- вот те же поляки и другие глупые наверное - которые держали свой злотый на протяжении почти 10-ти летия на одном уровне ..., а сегодня его отпустили на 10 % - так как сильная внутренняя валюта при инфляционных делает неконкурентноспособным внутренний "продукт"...- но у нас же свой , особый путь - наживется 5% - остальное за все заплатит быдло которое держат в среднем 500 баксовом ярме при ценах на все как в ЕС....
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14.10.2021 21:53 Відповісти
почему сильно? она на том же уровне на коем была в 18м году. валюта реагирует не только на ваш экспорт, она может реагировать на стоимость доллара или на то что творит НБУ или на преференции международных инвесторов которые покупают ваш долг. например, добавка в индексы приводит к автоматической покупке долга фондами которые отслеживают индекс. спрос опускает % доходность долга и позитивно влияет на валюту. этот позитив можно сбить если НБУ закачивает добавочный спрос на валюту в резерв вместо рынка, но спрос может быть выше чем возможности НБУ. я не настолько слежу за этим рынком чтобы сказать на 100%
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18.10.2021 14:46 Відповісти

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