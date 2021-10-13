Украинские гособлигации в гривне впервые вошли в глобальный индекс JP Morgan

Подразделение инвестбанка JP Morgan – JP Morgan Global Index Research – 12 октября сообщило, что государственные облигации Украины претендуют на включение в индекс GBI-EM GD, начиная с 31 марта 2022 года с приблизительной долей 0,12%.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, изначально во все три серии GBI-EM будет включена одна серия облигаций, которая соответствует требованиям индекса, – это ОВГЗ с купоном в размере 15,84% и погашением в феврале 2025 года (UA4000204150).

Сообщается, что портфель иностранных инвестиций в государственные облигации Украины, выпущенные на внутреннем рынке, значительно выросла с момента запуска линка с Clearstream в 2019 году, а доля нерезидентов на рынке ОВГЗ выросла до более чем 10%.

По результатам оценки отзывов инвесторов, JP Morgan Global Index Research сообщил, что большинство инвесторов признали улучшение ликвидности рынка за последние два года, но в то же время отметили, что процесс открытия счета в Украине может занять несколько месяцев.

Включение украинских облигаций в индекс начнется с 31 марта 2022 года, чтобы в случае необходимости предоставить инвесторам достаточно времени для установления доступа к рынку и счетов в Украине.

"Мы благодарны индексной команде JP Morgan за хорошие новости. Включение государственных облигаций в гривнах в индекс JP Morgan GBI EM помогает нам достичь целей нашей Среднесрочной стратегии управления государственным долгом. Мы хотели бы иметь больше инструментов в гривне, пригодных для индекса, поэтому мы будем выпускать все облигации в гривне со сроком погашения более 4 лет, в размере достаточном для включения в индекс JP Morgan GBI-EM", – прокомментировал правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца.

Как сообщалось, в апреле JP Morgan поместил Украину и Египет в список Index Watch Positive для возможного включения в индексы J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets (GBI-EM) после устойчивого улучшения ликвидности и доступа иностранных инвесторов к внутренним рынкам государственных облигаций.

Напомним, ранее этот же выпуск пятилетних облигаций внутреннего государственного займа Украины серии UA4000204150 стал первым гривневым инструментом, включенным в глобальные индексы долговых ценных бумаг MVIS (MV Index Solutions).