Путин связал снижение цен на газ в Европе с запуском "Северного потока-2"

Административные барьеры, препятствующие скорейшему запуску "Северного потока 2", пока не преодолены, но его запуск мог бы существенно повлиять на цены на газ в Европе.

Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании "Российской энергетической недели", передает Интерфакс.

"Существуют разные вопросы, связанные с Третьим энергопакетом. Есть ряд деталей, административные барьеры существуют, они не преодолены. У компании "Северный поток 2" идет дискуссия, в том числе и с немецким регулятором. Если бы мы смогли увеличить по этому маршруту, напряженность на еврорынке существенно бы снизилась, и это повлияло бы на цены", – сказал Путин.

Как сообщалось, сейчас оператор газопровода "Северный поток-2" – дочерняя компания "Газпрома" Nord Stream 2 – пытается в европейских судах вывести проект из-под действия Третьего энергопакета ЕС.

Напомним, 10 сентября российский "Газпром" объявил о завершении строительства "Северного потока-2". С 4 октября началась процедура по заполнению газом первой нитки газопровода "Северный поток-2". Однако, он должен пройти сертификацию у немецкого регулятора. Процесс начался 8 сентября и может занять до четырех месяцев.

2 сентября председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что первые поставки по "Северному потоку 2" могут быть осуществлены уже в отопительном сезоне текущего года. При этом глава "Газпрома" уточнил, что это не приведет к увеличению общего объема поставок российского газа в Европу.