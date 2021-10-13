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"Это как Uber вызвать": Арахамия прокомментировал свои перелеты на частных самолетах Фирташа

Глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия дважды пользовался частными самолетами компании, которая косвенно связана с олигархом Дмитрием Фирташем.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на источники.

Расследование касалось внепарламентских контактов главы президентской фракции. В частности, из полученных от источников документов журналистам стало известно, что Арахамия во время прекращения авиационного сообщения дважды летал в Вену частным самолетом, принадлежащим структурам, связанным с Фирташем.

Сам народный депутат объяснил визит в Вену медицинскими причинами. Он сказал, что не мог контролировать, кому принадлежит самолет.

"Оказалось, что этот самолет принадлежит структурам господина Фирташа и сдан в какую-то крупную авиакомпанию у которой количество бортов насчитывает несколько сотен, поэтому это как Uber вызвать, и вы не понимаете, каким самолетом полетите", – заявил Арахамия.

Впоследствии, добавляют в издании, помощник парламентария не на камеру показал журналистам бумаги, свидетельствующие о том, что жена Арахамии дважды заказывала у грузинской туристической фирмы медицинские услуги, включая трансфер. Стоимость каждого перелета в Вену составляла 24 тыс. евро.

Кроме того, расследование зафиксировало встречи Арахамии с народным депутатом Игорем Абрамовичем ("Оппозиционная платформа - За жизнь"), которого связывают с олигархами Павлом Фуксом и Виталием Хомутынником. Бизнес-связи с Хомутынником Абрамович признает, с Фуксом – отрицает.

Другим участником встречи был коллега Арахамии по фракции Остап Шипайло. Ни один из участников встречи, которая длилась около двух часов, не смог уточнить, чего она касалась.

Также, по данным издания, Арахамия встречается с бизнесменом Вемиром Давитяном. Он - президент благотворительного фонда Александра Петровского. По данным источников издания, Давитян – "правая рука" Арахамии и куратор по Запорожской области.

Давитян подтвердил знакомство с Арахамией, но возразил, что обсуждал с ним рабочие вопросы. Председатель монобольшинства в свою очередь отрицает рабочие отношения с предпринимателем.

Автор: 

Джерело:  Украинская правда
літак (661) Фірташ Дмитро (620) Арахамія Давид (74)


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Наглое и бессовестное зеленое ворьё...
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13.10.2021 16:42 Відповісти
Які відбірні сцяки в пики хохлів!)
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13.10.2021 16:55 Відповісти
І де ж вони поназбирали такі дегенеративні пики олігофренів?
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13.10.2021 17:07 Відповісти
Олигофрены - их избиратели.
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13.10.2021 19:35 Відповісти
Аразамия в открытую говорит что мы украинцы быдло и говно !!!!! Гнать эту мразь.
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14.10.2021 10:39 Відповісти

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