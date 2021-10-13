Дефицит внешней торговли товарами сократился с начала года на 34%, – Госстат

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами за январь-сентябрь 2021 года уменьшилось на 33,9% по сравнению с январем-августом 2020 года – до $1,73 млрд с $2,62 млрд.

Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины, передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным Госстата, экспорт товаров из Украины за указанный период увеличился на 35,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до $41,79 млрд, импорт – на 30,1% – до $43,52 млрд.

Госстат уточнил, что в августе по сравнению с июлем 2021 года сезонно скорректированный объем экспорта возрос на 1,9% – до $6,01 млрд, импорта – на 0,6%, до $6,09 млрд.

Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в августе 2021 года было негативным и составило $0,08 млрд, что лучше показателя предыдущего месяца ($0,16 млрд).

Коэффициент покрытия экспортом импорта за восемь месяцев текущего года составил 0,96% (за аналогичный период 2020 года – 0,92).

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 231 страны мира.

Ранее сообщалось, что негативное сальдо внешней торговли Украины товарами за январь-июль 2021 года уменьшилось на 26,2% по сравнению с январем-июлем 2020 года – до $1,73 млрд с $2,34 млрд.