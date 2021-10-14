Сегодня в центре Киева могут ограничить движение из-за празднования Дня защитника. КАРТА

В связи с запланированным проведением мероприятий в центральной части столицы 14 октября с 13:00 до окончания мероприятий возможна временная приостановка движения троллейбусов маршрутов №5, 7, 8, 17 и автобусов маршрутов №24, 114, 118.

Об этом информирует КП "Киевпастранс".

В случае запрета движения транспорта по маршруту движение будет организовано следующим образом:

троллейбусы №5, 7, 8, 17 – соответственно от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянской, пл. Космонавтов до б-ра Тараса Шевченко по действующим маршрутам, далее – ул. Леонтовича – ул. Богдана Хмельницького – ул. Пирогова – б-р Тараса Шевченко, дальше – по действующим маршрутам;

автобусы №24, 114 – соответственно от Национального музея истории Украины во II мировой войне и ул. Милославской до ул. Крещатик по действующим маршрутам, далее – ул. Михайловская – ул. Большая Житомирская –ул. Владимирская – ул. Богдана Хмельницького – ул. Пирогова – б-р Тараса Шевченко – ул. Симона Петлюры – железнодорожный вокзал "Центральный" – ул. Симона Петлюры – б-р Тараса Шевченка – ул. Леонтовича – ул. Богдана Хмельницького – ул. Владимирская, далее – по действующим маршрутам;