Сегодня в центре Киева могут ограничить движение из-за празднования Дня защитника. КАРТА
В связи с запланированным проведением мероприятий в центральной части столицы 14 октября с 13:00 до окончания мероприятий возможна временная приостановка движения троллейбусов маршрутов №5, 7, 8, 17 и автобусов маршрутов №24, 114, 118.
Об этом информирует КП "Киевпастранс".
В случае запрета движения транспорта по маршруту движение будет организовано следующим образом:
- троллейбусы №5, 7, 8, 17 – соответственно от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянской, пл. Космонавтов до б-ра Тараса Шевченко по действующим маршрутам, далее – ул. Леонтовича – ул. Богдана Хмельницького – ул. Пирогова – б-р Тараса Шевченко, дальше – по действующим маршрутам;
- автобусы №24, 114 – соответственно от Национального музея истории Украины во II мировой войне и ул. Милославской до ул. Крещатик по действующим маршрутам, далее – ул. Михайловская – ул. Большая Житомирская –ул. Владимирская – ул. Богдана Хмельницького – ул. Пирогова – б-р Тараса Шевченко – ул. Симона Петлюры – железнодорожный вокзал "Центральный" – ул. Симона Петлюры – б-р Тараса Шевченка – ул. Леонтовича – ул. Богдана Хмельницького – ул. Владимирская, далее – по действующим маршрутам;
- автобус №118 – от ст. м. "Черниговская" до ул. Бассейной по действующему маршруту, далее – ул. Эспланадная – ул. Саксаганского (в обратном направлении – ул. Жилянская – ул. Шота Руставели) – просп. Победы, далее –по действующему маршруту.
Джерело: КГГА
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