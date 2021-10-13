Минцифры выявило завышение цен на закупках ноутбуков для учителей на 14 миллионов

Министерство цифровой трансформации Украины провело экспертизу договоров на закупку ноутбуков за счет субвенции на реализацию программы "Ноутбук каждому учителю". Проверили закупки в трех областях - Днепропетровская, Черниговская, Кировоградская. В результате выявили завышение цены на ноутбуки более чем на 14,2 млн грн.

Об этом говорится в сообщении Минцифры.

В резльтате было предложено уменьшить цену. Так, Днепропетровская область уже уменьшила стоимость закупки на 8 млн грн.

Реализация программы "Ноутбук каждому учителю" осуществляется Минцифрой и Министерство образования и науки. Цель - закупить 60 тыс. ноутбуков для учителей. На это из госбюджета выделено 980 млн грн.

Изначально стоимость ноутбуков была установлена в 20 тыс. грн, но во время проверки закупок было определено, что ее можно уменьшить в среднем до 18 тыс. грн. В то же время на качество техники это не влияет. Всего контроль за целевым использованием субвенции позволит сэкономить более 100 млн грн и дополнительно обеспечить более 5 тыс. учителей ноутбуками.

Чтобы исключить коррупцию и сделать процесс закупок максимально прозрачным команда Минцифры создало публичный дашборд, где каждый может контролировать, как ОГА используют предоставленную возможность и за какую цену приобретут технику. Минцифры будет проверять каждую закупку и в случае завышения цен будет предлагать уменьшать стоимость.