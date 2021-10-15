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Для МВД купили систему распознавания лиц за 200 миллионов по программе безопасности на дорогах

Для МВД купили систему распознавания лиц за 200 миллионов по программе безопасности на дорогах

Государственное агентство инфраструктурных проектов Украины ("Укринфрапроект") 11 октября по результатам тендера заказало ООО "АйТи-Солюшнс" оборудование и софт для латформы "Безопасная страна" за 196,6 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Формальная экономия составила 2% относительно ожидаемой стоимости закупки в 200 млн грн.

Согласно условиям договора, в этом году для МВД должны поставить оборудование и софт для создания центрального звена цифровой платформы "Безопасная страна", в частности средства защиты информации. Оборудование стоит 117,6 млн грн, а софт – 79 млн грн. Цены отдельных частей не обнародованы.

Софт в частности, включает системы распознавания лиц, поведенческой аналитики, аналитики расследований, управления информацией и безопасностью. Гарантийный срок составляет 3 года.

Платформа должна позволить персоналу, занимающемуся охраной и безопасностью, управлять технологиями, рабочей силой, инцидентами и процедурами в повседневной работе и в чрезвычайных ситуациях.

Планируется, что она обеспечит взаимодействие всех органов власти. Ее закупили согласно Государственной программе повышения безопасности дорожного движения до 2023 года.

Конкурентами победителя торгов были ООО "Е-Лайт" Романа Шуппе, Татьяны Острецовой и японцев Сатоши Мишимы и Тацуо Ягучи и ООО "Литер Интеграция" Николая Жандорова, Юрия Бойко (не путать с нардепом от "ОПЗЖ"), Валерия Кирмасова, Якова Попова и Дмитрия Мельченко .

При этом Госаудитслужба указывала, что заказчик должен отклонить всех трех участников. Мол, предоставленные ими авторизационные письма от производителей не содержат информации о возможности заключения участниками договоров о поставках товара в Украине, что противоречит условиям торгов.

Столичный победитель "АйТи-Солюшнс" принадлежит директору Сергею Багрию и Сергею Хачиньяну, которые владеют одной фирмой с подобным названием ООО "АйТи-Решения".

Напомним, с 2019 года "АйТи-Солюшнс" упоминается в уголовном производстве ГБР против сотрудников Департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ относительно возможного взяточничества. По мнению следствия, сбушники в конце 2018 года "организовали и внедрили механизм систематического вымогательства и получения неправомерной выгоды" от фирм, у которых проводили плановые и внеплановые проверки режимно-секретной деятельности.

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Джерело:  Наші гроші
МВС (529) стеження (20) Prozorro (1751) закупівлі (2620)


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15.10.2021 12:52 Відповісти

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