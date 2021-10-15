Для МВД купили систему распознавания лиц за 200 миллионов по программе безопасности на дорогах

Государственное агентство инфраструктурных проектов Украины ("Укринфрапроект") 11 октября по результатам тендера заказало ООО "АйТи-Солюшнс" оборудование и софт для латформы "Безопасная страна" за 196,6 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Формальная экономия составила 2% относительно ожидаемой стоимости закупки в 200 млн грн.

Согласно условиям договора, в этом году для МВД должны поставить оборудование и софт для создания центрального звена цифровой платформы "Безопасная страна", в частности средства защиты информации. Оборудование стоит 117,6 млн грн, а софт – 79 млн грн. Цены отдельных частей не обнародованы.

Софт в частности, включает системы распознавания лиц, поведенческой аналитики, аналитики расследований, управления информацией и безопасностью. Гарантийный срок составляет 3 года.

Платформа должна позволить персоналу, занимающемуся охраной и безопасностью, управлять технологиями, рабочей силой, инцидентами и процедурами в повседневной работе и в чрезвычайных ситуациях.

Планируется, что она обеспечит взаимодействие всех органов власти. Ее закупили согласно Государственной программе повышения безопасности дорожного движения до 2023 года.

Конкурентами победителя торгов были ООО "Е-Лайт" Романа Шуппе, Татьяны Острецовой и японцев Сатоши Мишимы и Тацуо Ягучи и ООО "Литер Интеграция" Николая Жандорова, Юрия Бойко (не путать с нардепом от "ОПЗЖ"), Валерия Кирмасова, Якова Попова и Дмитрия Мельченко .

При этом Госаудитслужба указывала, что заказчик должен отклонить всех трех участников. Мол, предоставленные ими авторизационные письма от производителей не содержат информации о возможности заключения участниками договоров о поставках товара в Украине, что противоречит условиям торгов.

Столичный победитель "АйТи-Солюшнс" принадлежит директору Сергею Багрию и Сергею Хачиньяну, которые владеют одной фирмой с подобным названием ООО "АйТи-Решения".

Напомним, с 2019 года "АйТи-Солюшнс" упоминается в уголовном производстве ГБР против сотрудников Департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ относительно возможного взяточничества. По мнению следствия, сбушники в конце 2018 года "организовали и внедрили механизм систематического вымогательства и получения неправомерной выгоды" от фирм, у которых проводили плановые и внеплановые проверки режимно-секретной деятельности.