Украина надеется договориться об увеличении реверса газа из Словакии, – Оператор ГТС

Увеличение мощностей для гарантированной физической транспортировки газа из Словакии в Украину усилит энергетическую безопасность страны и региона в целом.

Об этом заявила директор "Оператора ГТС Украины" по взаимодействию с госорганами и международными организациями Ольга Белькова, передает Интерфакс-Украина.

"Мы приветствуем и поддерживаем озвученную главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен позицию Еврокомиссии о возможности увеличения реверсных поставок газа в Украину из ЕС, в частности, из Словакии", – сказала представитель компании.

По ее словам, расширение возможности транспортировки газа по словацкому коридору в Украину будет способствовать интеграции газовых рынков стран и Европы в целом.

"Украино-словацкий газовый коридор является основным для транзита российского газа по территории Украины в Европу. Соответственно мы заинтересованы в углублении интеграции украинского и словацкого рынков, в частности, в увеличении объемов реверсных поставок газа из Словакии", – подчеркнула Белькова.

Читайте также: Путин выступил против увеличения транзита газа через Украину

Как сообщалось, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен по результатам 23-го саммита Украина-ЕС в Киеве сообщила, что ЕК изучает сценарии обеспечения поставок газа для Украины в условиях снижения транзита российского газа. Она заверила, что ЕС будет тесно сотрудничать с Украиной для того, чтобы увеличить мощность газоснабжения из стран-членов ЕС, в частности, возможность работы над договоренностью для реверсирования потока дополнительного газопровода из Словакии.

Глава ОГТСУ Сергей Макогон в июле сообщил, что Украина предлагает перевести часть существующих трубопроводных мощностей Словакии для использования в реверсном режиме, поскольку объемы транзита российского газа по этому маршруту очень сильно упали. По его словам, это даст возможность поставок газа через ближайший к Украине Центрально-европейский газовый хаб (CEGH) в Баумгартене (Австрия).

Напомним, российский "Газпром" с 1 октябряостановил транзит газа через Украину в направлении Венгрии. Этому предшествовало подписание нового контракта с венгерской MVM Group на поставку 4,5 млрд кубометров газа через Сербию (через газопровод "Турецкий поток" и его сухопутные продолжения) и Австрию.

Это повлияло на возможность Украины импортировать газ, поскольку импорт газа из Венгрии в Украину происходил путем виртуального реверса. Ряд экспертных центров также указывал, что возможная приостановка транзита российского газа через Украину в случае запуска "Северного потока-2" зимой создаст дефицит топлива как в самой Украине, так и в странах Восточной Европы.