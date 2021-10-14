Специалистов "Укрэнерго" на допустили к проверке причин аварий на ТЭС, – Минэнерго

Намеренное недопущение специалистов "Укрэнерго", которые совместно с Госэнергонадзором проводят проверки, будет расцениваться как сокрытие информации.

Об этом зявил первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко во время совещания по подготовке к отопительному сезону.

Во время совещания обсуждались текущее состояние накопления угля, ход ремонтных кампаний энергоблоков и проведения проверок готовности энергетического оборудования к прохождению осенне-зимнего периода.

Власенко обратил внимание руководства компаний тепловой генерации на факты недопуска специалистов НЭК "Укрэнерго" к проверкам.

"Прослеживается систематический характер выхода из строя электростанций по причинам аварийности или отсутствия топлива. В случае систематического выхода станций в ремонт эти ситуации будут на контроле уже не только у Минэнерго, но и у правоохранительных органов. Намеренное недопущение специалистов "Укрэнерго", которые совместно с Госэнергонадзором проводят проверки, будет расцениваться нами как сокрытие информации", - подчеркнул Власенко.

Как сообщалось, на Приднепровской ТЭС (входит в состав "ДТЭК Днепроэнерго" Рината Ахметова) 11 октября отключили о сети единственный работающий блок №10 в связи с появлением свища на поверхности нагрева котла.

Днем ранее, 10 октября, по аналогичной причине был отключен энергоблок №4 Бурштынской ТЭС (входит в состав "ДТЭК Западэнерго").