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Кабмин предоставил "Антонову" гарантии по кредиту на 470 миллионов на строительство самолета Ан-32П

Кабмин предоставил

Кабинет министров предоставил госпредприятию "Антонов" государственные гарантии для привлечения кредита на строительство самолета Ан-32П.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №1053 от 22 сентября обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу, гарантии предоставлены по предложению Министерства внутренних дел. Под госгарантии "Антонов" привлечет кредит для строительства самолета Ан-32П для Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Выборка кредитных средств будет осуществлятся при условии ее согласования с Госслужбой по чрезвычайным ситуациям.

В документе отсутствуют ограничения на срок и ставку заимствования, плата за использование госгарантии определена в 0,001% годовых суммы гарантийных обязательств.

Как сообщалось, в июне Кабмин предоставлял Госслужбе по чрезвычайным ситуациям госгарантии по кредиту на сумму до 470 млн грн на закупку самолета.

В начале сентября министр внутренних дел Денис Монастырский заявлял, что МВД планирует создать Европейский хаб авиационной безопасности, для чего необходимо дополнительно приобрести 11 пожарных самолетов АН-32п. При этом ГСЧС уже есть четыре пожарных самолета.

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Джерело:  Кабмин
Кабмін (7764) кредит (3292) гарантія (92) ДП "Антонов" (114)


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