НАБУ закрыло дело о закупке вакцин от коронавируса по завышенным ценам под руководством Степанова

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) закрыло уголовное производство по факту возможной закупки вакцин от коронавируса по завышенным ценам, открытое в феврале 2021 года.

Об этом сообщили в НАБУ на запрос издания Украинская правда.

"17.05.2021 указанное уголовное производство закрыто на основании п.2.ч.1 ст. 284 УПК (отсутствие состава уголовного преступления, – ред.)", – говорится в ответе.

При этом никаких деталей по делу и роли в нем экс-министра здравоохранения Максима Степанова в нем НАБУ не сообщили.

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Как сообщалось, в начале февраля детективы НАБУ начали расследование уголовного производства о закупке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. По данным Совета общественного контроля НАБУ, речь шла о возможных злоупотреблениях при закупке китайской вакцины компании Sinovac Biotech по $17,85 за дозу с помощью частной фирмы-посредника.

Напомним, ранее госпредприятие "Медицинские закупки Украины"подписало договор с украинской компанией "Лекхим" на поставку 1,91 млн доз вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech. Руководство госпредприятия пояснило выбор поставщика решением министра здравоохранения Максима Степанова, отметив, что переговоры также велись непосредственно с производителями вакцин.

Впоследствии агентство Reuters выяснило, что компания "Лекхим" просит отложить начало поставок вакцин Sinovac до апреля из-за задержки с получением экспортной лицензии от правительства Китая.

"Лекхим" также просила изменить оценку установленного в договоре коэффициента эффективности вакцины на уровне 70%. Согласно проведенным на то время результатам клинических испытаний вакцины в Бразилии, ее эффективность составила немногим более 50%.

В мае госпредприятие "Медицинские закупки Украины" подало иск в суд к фармацевтической компании "Лекхим" за срыв сроков поставки вакцин против коронавируса.