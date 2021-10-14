Власти Молдовы начали готовиться к дефициту газа на фоне сложных переговоров с "Газпромом"

Власти Молдовы 13 октября объявили режим "повышенной готовности" в газовом секторе, обеспечивающие столицу республики ТЭЦ перейдут на сжигание мазута.

Об этом министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну сообщил на брифинге после заседания Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщает местное издание NewsMaker.

"Комиссия по ЧС объявила режим повышенной готовности в газовом секторе. Мы приняли такое решение, чтобы предотвратить возникновение чрезвычайной ситуации и быть готовыми к любому сценарию. Хочу прояснить: режим повышенной готовности ввели для того, чтобы ответственные учреждения могли принять конкретные меры защиты граждан и энергетической безопасности страны", – сказал Спыну.

По его словам, среди прочего, принято решение сократить объемы потребления газа предприятием Termoelectrica, предприятие пока что будет использовать мазут. Эта компания управляет ТЭЦ и обеспечивает электроэнергией и отоплением столицу страны Кишинев. Еще одна молдовская госкомпания Energocom займется переговорами о возможности альтернативных поставок газа в Молдову в октябре и последующих месяцах.

Также Спыну сообщил, что Молдова продолжает вести переговоры с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа.

"Завтра состоятся переговоры, которые касаются исторических долгов "Молдовагаз" и третьего энергетического пакета", – сказал министр.

Он отметил, что правительство надеется к концу октября подписать новый контракт с "Газпромом".

Как сообщалось, Молдова и "Газпром" пока не договорились об очередном продлении газового контракта, истекшего 30 сентября. В этой ситуации стороны решили временно продлить договор на прежних условиях на один месяц. При этом в октябре Молдова будет получать газ по цене $790 за тыс. кубометров, тогда как в сентябре цена составляла $550 за тыс. кубометров.

Ранее глава правительства Молдовы Наталья Гаврилица посетовала на сложные переговоры с "Газпромом", но пообещала, что страна без газа не останется и что рассматриваются альтернативные сценарии его импорта. По словам премьера, молдавская сторона хотела бы продлить контракт на старых условиях, "но у партнеров по переговорам – другие требования и ожидания".

"Газпром" поставлял газ для Молдовы с учетом потребления в подконтрольном России Приднестровье, которое за топливо не рассчитывается. Долг Приднестровья за природный газ превысил уже $7 млрд. Несмотря на оплату потребленного газа промышленными и бытовыми потребителями, власти региона аккумулируют эти деньги на так называемом "газовом счете", за счет которого покрывается дефицит бюджета самопровозглашенной республики, размер которого достигает 45-50%, отмечал ранее Интерфакс.