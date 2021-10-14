"Северный поток-2" будет готов к началу работы в ближайшие дни, – вице-премьер РФ

Газопровод "Северный поток-2" будет готов к началу работы в ближайшие дни, для его запуска осталось получить разрешения германских регуляторов.

Об этом вице-премьер РФ Александр Новак заявил на форуме "Российская энергетическая неделя", передает Интерфакс.

"Северный поток 2" достроен. Сейчас идут пусконаладочные работы и заполнение трубы технологически необходимым количеством газа. И я считаю, что он в ближайшие дни будет готов, чтобы его запустить для работы. Компания Nord Stream 2 AG, которая занимается реализацией этого проекта совместно с европейскими партнерами, всю необходимую работу провела. В том числе и по сертификации этого газопровода – первой нитки", – рассказал Новак.

"Дальше все зависит от немецкого регулятора, когда он даст соответствующее разрешение. И здесь это не зависит от нас – это зависит от европейцев, от регулятора и от того, как они быстро будут принимать решения. Коммерческие поставки могут начаться с момента получения разрешения немецкого регулятора и европейских регуляторов. Второй фактор, который должен быть, – это обеспечение необходимых заявок от потребителей, от компаний, которые являются покупателями газа", – добавил российский чиновник.

Как сообщалось, накануне президент России Владимир Путин связал снижение цен на газ в Европе со скорейшим запуском газопровода "Северный поток-2".

Напомним, 10 сентября российский "Газпром" объявил о завершении строительства "Северного потока-2". С 4 октября началась процедура по заполнению газом первой нитки газопровода "Северный поток-2". Однако, он должен пройти сертификацию у немецкого регулятора. Процесс начался 8 сентября и может занять до четырех месяцев.

2 сентября председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что первые поставки по "Северному потоку 2" могут быть осуществлены уже в отопительном сезоне текущего года. При этом глава "Газпрома" уточнил, что это не приведет к увеличению общего объема поставок российского газа в Европу.