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Зеленский созвал на пятницу анонсированное заседание СНБО по вопросу использования недр и контрабанды

Зеленский созвал на пятницу анонсированное заседание СНБО по вопросу использования недр и контрабанды

Президент Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову организовать проведение заседания Совета в пятницу, 15 октября.

Как сообщает пресс-служба СНБО, заседание начнется в 16:00 в Киеве.

"Все члены СНБО Украины проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что следующее заседание Совета национальной безопасности и обороны будет посвящено проблемам контрабанды и использования недр.

Автор: 

Данілов Олексій (54) Зеленський Володимир (2514) РНБО (509)


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"... использования недр...", - как звучит. Да, ещё за тридцать лет никто с Банковой так не обсерался с началом отопительного сезона...
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14.10.2021 14:38 Відповісти
"недра" используют те кто в тебе - аналогично и по- контробасу ....- все остальное - картинка ТВ лохам на уши ...
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14.10.2021 15:42 Відповісти

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