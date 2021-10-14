Зеленский созвал на пятницу анонсированное заседание СНБО по вопросу использования недр и контрабанды
Президент Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову организовать проведение заседания Совета в пятницу, 15 октября.
Как сообщает пресс-служба СНБО, заседание начнется в 16:00 в Киеве.
"Все члены СНБО Украины проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания", – сказано в сообщении.
Как сообщалось, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что следующее заседание Совета национальной безопасности и обороны будет посвящено проблемам контрабанды и использования недр.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гонта Київський
показати весь коментар14.10.2021 14:38 Відповісти Мені подобається 0
я гражданин Украины
показати весь коментар14.10.2021 15:42 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль