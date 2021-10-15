Власти России не видят смысла обсуждать продление контракта на транзит газа через Украину

Действие нынешнего транзитного контракта с Украиной продлится еще три с половиной года, поэтому обсуждать его продление сейчас еще рано.

Об этом вице-премьер РФ Александр Новак заявил на форуме "Российская энергетическая неделя", передает Интерфакс-Украина.

"У нас был заключен контракт до конца 2024 года. Сейчас рано об этом говорить, потому что еще более 3,5 лет до исполнения этого контракта", – сказал Новак в ответ на вопрос о сроках заключения нового соглашения с Киевом.

При этом на полях форума Новак встретился со специальным представителем правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом Графом фон Вальдерзее.

"Я не думаю, что нам надо выводить наши переговоры в публичную плоскость. У нас идут консультации. Мы встречаемся со спецпредставителем Вальдерзее. Как раз консультируемся относительно этой ситуации", – отметил он по итогам встречи.

Как сообщалось, накануне Новак также заявил, что газопровод "Северный поток-2" будет готов к началу работы в ближайшие дни, для его запуска осталось получить разрешения германских регуляторов.

Напомним, ранее США и Германия договорились об условиях завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2". В обмен на отказ США от введения санкций против этого проекта Германия предложила ряд обещаний, призванных уменьшить его риски для Украины.

Среди прочего, ФРГ обещает способствовать продлению договора на транзит российского газа через Украину еще на 10 лет. Однако в Кремле уже заявили, что это возможно только в случае неких уступок от Украины, а "Газпром" допускает такую возможность при условии увеличения закупок российского газа в ЕС.