"Укрзализныця" проиграла судебный спор с АМКУ о штрафе на 18 миллионов

Суды подтвердили правомерность решение Антимонопольного комитета (АМКУ), которым в августе 2020 года АО "Укрзализныця" было оштрафовано на 18,28 млн грн за злоупотребление монопольным положением при принятии решения об установлении отдельной платы за обслуживание малодеятельных железнодорожных станций.

Соответствующее решение Верховный Суд принял 12 октября, передает пресс-служба АМКУ.

Как отмечается в сообщении, ранее "Укрзализныця" уже выполнила рекомендации АМКУ, прекратив взимать плату за услугу подачи вагонов на малодеятельные грузовые станции, отменив Порядок проведения рейтингового анализа, на основании которого формировался перечень таких станций, и уплатила штраф.

"Одновременно компания пыталась отменить данное решение Комитета в судебном порядке. Однако, суды всех инстанций, в том числе и Верховный суд, поддержали позицию Комитета", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, в августе 2020 года Антимонопольный комитет (АМКУ) признал действия АО "Укрзализныця" по введению дополнительной услуги подачи вагонов на малодеятельные станции злоупотреблением монопольным положением на рынке перевозки грузов железнодорожным транспортом и оштрафовал компанию на 18,28 млн грн, а также обязал прекратить нарушение.