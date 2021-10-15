Зеленский и Шефир участвовали в схеме вывода активов из крупнейшего банка Курченко, – расследование. ВИДЕО

Компании-должники "Брокбизнесбанка" беглого олигарха Сергея Курченко в процессе его ликвидации подписывали с Владимиром Зеленским и Сергеем Шефиром соглашения, пытаясь вывести из-под залога имущество на миллионы гривен. Зеленский и Шефир таким образом пытались забрать из банка свои депозиты в обход установленной законом очереди. Высший хозяйственный суд признал, что эти соглашения не соответствовали законодательству.

Об этом говорится в расследовании "Зеленский, Шефир и банк Курченко" журналистов программы "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и телеканала UA: Первый), которые проанализировали судебные решения в открытом реестре.

Речь идет о периоде до того, как Зеленский стал президентом Украины, а Шефир – его первым помощником. Зеленский держал на депозите в "Брокбизнесбанке" более $300 тыс., а Шефир – более $400 тыс.

По данным "Схем", в 2014 году, после введения в "Брокбизнесбанк" временной администрации и после объявления о ликвидации банка, Владимир Зеленский и Сергей Шефир подписали ряд соглашений с компаниями, которые имели кредиты в банке, об уступке права требования по своим депозитам.

Для компаний это было попыткой не возвращать банку долги и вывести из-под залога свои активы. А Шефир и Зеленский таким образом пытались получить не только гарантированные государством 200 тыс. гривен, но и вернуть большую сумму в обход установленной законом очереди, по которой Фонд гарантирования вкладов должен возвращать деньги.

В итоге этой схемы банк мог потерять право требования по кредитвам, по которым в залоге находились:

животноводческие комплексы ООО "Подольский Хозяин" (залоговая стоимость – более 260 млн грн);

недвижимость ПАО "Чинбар" (залоговая стоимость – более 260 млн грн);

имущественный комплекс на 18 тысяч квадратных метров ПАО "Киевский опытный ремонтно-механический завод" в Киеве.

Хозяйственный суд Киева (1, 2, 3) и Киевский апелляционный хозяйственный суд (1, 2, 3) признали прекращенными долги компаний и сняли обременение с имущества. Однако в 2015 году Высший хозяйственный суд признал, что эти действия не соответствовали нормам Гражданского кодекса (1, 2, 3).

Кроме этого, Верховный суд Украины впоследствии подтвердил, что обязательства заемщика не могут прекращаться за счет приобретенных прав требования к банку.

Народный депутат от "Слуги народа" и председатель комитета по вопросам финансов Данил Гетманцев в комментарии журналистам заявил, что подобные соглашения является "недопустимыми". Однако, когда узнал, что речь идет о Владимире Зеленском, отметил, что "надо изучать документы". Журналисты документы предоставили, но комментария от Гетманцева не получили.

Авторы расследования подчеркивают, что подобные взаимозачеты негативно влияют на судьбы вкладчиков проблемных банков. Ведь вывод денег и залогового имущества означает, что Фонд гарантирования получит меньше ресурсов, чтобы в дальнейшем в порядке законной очереди рассчитываться с людьми и компаниями, которые держали в банке свои деньги.

"Клиент, перекупая право у другого клиента на депозит, выводит свой залог, закрывает кредит с депозитом. И выводит свою ликвидный залог из-под обеспечение этого кредита. Фонд, по сути, не получает такого актива, который он мог бы получить и затем направил бы его на погашение вкладов поочередно", – пояснила координатор Комитета по вопросам регуляторной политики и комплаенса Независимой ассоциации банков Ирина Вахницкая.

Как сообщалось, ликвидация АО "Брокбизнесбанк" началась 11 июня 2014 года и была завершена в октябре 2019 года. По состоянию на конец февраля 2019 года вкладчикам банка было выплачено Фондом гарантирования вкладов более 2,6 млрд грн в рамках выплаты гарантированной суммы возмещения.

При этом общая сумма акцептованных требований кредиторов "Брокбизнесбанка" превышает 11,16 млрд грн из которых Фонду гарантирования удалось вернуть всего 1,01 млрд грн. Поступления от продажи активов банка с начала ликвидации составили 1,1 млрд грн, преимущественно, за счет реализации основных средств и прав требований по кредитам.

Ранее следователи Генпрокуратуры установили, что Сергей Курченко приобрел 80% акций "Брокбизнесбанка" у братьев Буряков за счет кредитов, полученных в самом "Брокбизнесбанке".

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2014 года по размеру общих активов "Брокбизнесбанк" занимал 16 место (28,91 млрд грн) среди 180 украинских банков