Суд отказался арестовать Лагуна с залогом в 1 миллиард по требованию Офиса генпрокурора

Печерский районный суд Киева отказался арестовать бывшего владельца "Дельта Банка" Николая Лагуна с альтернативой залога в 1 млрд грн по требованию прокуратуры, избрав для него меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Соответствующее решение суд принял 13 октября, пишет Forbes со ссылкой на двух экс-топ-мереджеров банка и одного из юристов, участвовавших в судебном процессе.

О подозрении по этому делу, кроме Лагуна, также сообщили главе совета директоров банка Елене Поповой, двум ее заместителям, а также директору одной из связанных с "Дельтой" финансовых компаний. Им суд избрал меру пресечения в качестве ночного домашнего ареста.

Как сообщалось, 11 октября экс-владельцу ликвидируемого "Дельта Банка" Николаю Лагуну сообщили о подозрении в растрате более 1 млрд грн средств финучреждения. Сообщение о подозрении также получили два заместителя главы совета директоров банка, а также директор одной из связанных финансовых компаний.

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявляла, что прокуратура будет просить суд избрать экс-владельцу "Дельта банка" меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в более 1 млрд грн.

По словам главы Офиса генпрокурора, для возмещения причиненного ущерба в уголовном производстве арестованы активы владельца банка на сумму 790 млн грн. В частности, наложен арест на около 200 земельных участков в Киевской, Черниговской и Ивано-Франковской областях. Кроме того, арестован $1 млн на счету председателя Совета директоров в одном из швейцарских банков.

Напомним, в августе 2020 года Национальная полиция сообщила о подозрении бывшему владельцу "Дельта Банка" Николаю Лагуну в деле о неуплате налогов на сумму более 30 млн грн. В его отношении также ведется ряд судебных процессов при участии Фонда гарантирования вкладов физлиц и Национального банка.

"Дельта Банк" был признан неплатежеспособным 2 марта 2015 года, тогда же в банк была введена временная администрация. Решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Дельта Банк" Нацбанк принял 2 октября 2015 года.

По оценке Фонда гарантирования вкладов физлиц, ориентировочные общие потери кредиторов в результате доведения до банкротства "Дельта Банка" составляют более 24,5 млрд грн.

Крупнейшими акционерами "Дельта Банка" на начало 2015 года являлись Николай Лагун (70,61%), который также возглавлял набсовет банка, и Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2015 года по размеру общих активов "Дельта Банк" занимал 4 место (60,3 млрд грн) среди 158 действовавших на тот момент банков.

В Украине Николаю Лагуну принадлежали "Дельта Банк", "Омега Банк", "Астра Банк" и "Кредитпромбанк", а также белорусский "Дельта Банк". Все они находятся в состоянии ликвидации, за исключением "Астра Банка", который был продан Фондном гарантирования вкладов физических лиц новому собственнику.