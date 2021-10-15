СНБО ввел санкции против российской сети MERE, она прекратит работу в Украине, – Данилов

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против российской торговой сети "MERE".

Как передает БизнесЦензор, об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Следующий вопрос, который рассматривался, то касается санкций, – это относительно компании "МЕРЕ". Она после сегодняшнего заседания СНБО не должна работать", – сказал секретарь СНБО.

По словам Данилова, сейчас компания работает только в Белой Церкви Киевской области.

"После сегодняшнего заседания СНБО они уже не могут работать на территории нашей страны", – подчеркнул секретарь Совета.

Как сообщалось, ранее Данилов признал, что российская торговая сеть "MERE" все-таки работает в нескольких городах Украины.

При этом за несколько дней до этого, в опубликованном 12 сентября интервью, Данилов называл информацию о работе магазинов указанной сети в Украине "одним из фейков" и "составляющей гибридной войны".

Ранее стало известно, что до конца июня сеть Mere (проект владельцев российской сети дискаунтеров "Светофор") планирует возобновить работу своего магазина в Николаеве, который был закрыт в 2020 году. Директор по развитию Mere в Украине Артем Хоменко отмечал, что сеть также планирует открыть до конца года 40 магазинов в других регионах Украины.

Ранее сообщалось, что в конце 2020 года в Украине открылся первый магазин Mere в Николаеве в составе торгового центра "Амстор". Однако магазин проработал недолго и закрылся.

Отмечается, что выходом Mere на украинский рынок и развитием сети занимается ООО "Альянстрейдсервис", зарегистрированное 18 июля 2019 г. Бенефициаром компании указано общество с ограниченной ответственностью "НСКТрейд", зарегистрированное в Минске. Конечным бенефициаром указан основатель российской сети дискаунтеров "Светофор" Сергей Шнайдер.

Уже несколько лет "Светофор" развивается за пределами России под брендом Mere.