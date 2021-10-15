БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
7 313 18

СНБО ввел санкции против российской сети MERE, она прекратит работу в Украине, – Данилов

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против российской торговой сети "MERE".

Как передает БизнесЦензор, об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Следующий вопрос, который рассматривался, то касается санкций, – это относительно компании "МЕРЕ". Она после сегодняшнего заседания СНБО не должна работать", – сказал секретарь СНБО.

По словам Данилова, сейчас компания работает только в Белой Церкви Киевской области.

"После сегодняшнего заседания СНБО они уже не могут работать на территории нашей страны", – подчеркнул секретарь Совета.

Как сообщалось, ранее Данилов признал, что российская торговая сеть "MERE" все-таки работает в нескольких городах Украины.

При этом за несколько дней до этого, в опубликованном 12 сентября интервью, Данилов называл информацию о работе магазинов указанной сети в Украине "одним из фейков" и "составляющей гибридной войны".

Ранее стало известно, что до конца июня сеть Mere (проект владельцев российской сети дискаунтеров "Светофор") планирует возобновить работу своего магазина в Николаеве, который был закрыт в 2020 году. Директор по развитию Mere в Украине Артем Хоменко отмечал, что сеть также планирует открыть до конца года 40 магазинов в других регионах Украины.

Ранее сообщалось, что в конце 2020 года в Украине открылся первый магазин Mere в Николаеве в составе торгового центра "Амстор". Однако магазин проработал недолго и закрылся.

Отмечается, что выходом Mere на украинский рынок и развитием сети занимается ООО "Альянстрейдсервис", зарегистрированное 18 июля 2019 г. Бенефициаром компании указано общество с ограниченной ответственностью "НСКТрейд", зарегистрированное в Минске. Конечным бенефициаром указан основатель российской сети дискаунтеров "Светофор" Сергей Шнайдер.

Уже несколько лет "Светофор" развивается за пределами России под брендом Mere.

Данілов Олексій (54) санкції (4656) РНБО (522) супермаркет (84)
+12
Проти "Спортмастера" теж ввели санкції, але він далі працює...
показати весь коментар
15.10.2021 20:19 Відповісти
+6
Ага, вчера уже в Харькове видел в Караване как загибается "Спортмастер" от таких же санкций. С такими лютыми санкциями скоро даже сеть расширять начнут))
показати весь коментар
15.10.2021 21:36 Відповісти
+4
цирк продолжается
показати весь коментар
15.10.2021 20:29 Відповісти
Проти "Спортмастера" теж ввели санкції, але він далі працює...
показати весь коментар
15.10.2021 20:19 Відповісти
🤡🎪👺🤢🤢🤢👿, почему нет АКТУАЛЬНЫХ САНКЦИЙ против кума зеЛУПЫ Жени из госбанка за спонсирование террористов «ДНР» на 6 000 000 ?????
показати весь коментар
16.10.2021 18:48 Відповісти
цирк продолжается
показати весь коментар
15.10.2021 20:29 Відповісти
Щодо гіпотетичної, "омріяної ЗЕ зустрічі" з Путіним...

Можливість "зустрічі" залежить виключно від твердості позиції США... (Бо там теж поглиблюється проблема... - взаємин Конгресу з Байденом, який відступив від передвиборчих обіцянок)

Але... ми НЕ знаємо про що домовився Путін з Байденом в Женеві. ?!?

Але суть домовленостей можна буде прослідкувати по майбутній поведінці Путіна, стосовно України (і Європи -також):

-Путін сам шукатиме зустрічі з ЗЕ, якщо Байден Путіну на зустрічі в Женеві серйозно "пригрозив пальчиком".
Тоді Путін і не рипнеться з розширенням військової агресії проти України, як і не буде серйозної ескалації бойовиків на донецькому фронті... Війна росії проти України поступово загасатиме, перетворюючись в чергове "придністров'я".
А адміністрація США візьметься серйозно за всі "штучки" ЗЕ і його банди.
І тоді в Україні стануть можливими дострокові вибори і президента і парламенту (якщо ЗЕ-банда не буде точно слідувати букві і духу вказівок США)

-Якщо ж Байден в Женеві "здав" Україну Путіну, то все з вище описаного - відбудеться "з точністю до навпаки"...
Тоді слід реально очікувати і розширення можливої навали Путіна в Україну, і ЗЕ лишиться на своєму місці (на догоду Путіну економічно грабуючи і військово послаблюючи
Україну... прожектами типу "великого крадівництва".
Бо триумвірат "ЗЕ+Стефанчук+ Шмигаль" - дійсно суттєво прискорить "реформи", але... задля глибшого пограбування та подальшої руйнації України і зубожіння населення...
ЗЕ й надалі "витворятиме штучки" на міжнародній арені - ігноруватиме рекомендації й настанови як ЄС, так і США... і постійно намагатиметься сваритися з ними, І безглуздо та показно (перед внутрішнім і зовнішнім загалом), але й далі безрезультатно домагатиметься омріяної "легендарної" зустрічі з Путіним...

Тобто, в обох вищезгаданих випадках - від волі і бажання ЗЕ про "зустріч з Путіним" вже абсолютно нічого не залежить...
Він став - "п'ятим колесом для воза" - в зовнішній політиці України на міжнародній арені (в зв'язку з його недоговороздатністю і "вмінням тримати слово") і все більш невпевнено "стоїть на ногах" у внутрішній !

PS: ЗЕ впевнено, (але для себе особисто- хибно) взяв курс на "вибивання стільця" під власною підтримкою, економічно руйнуючи свій електорат.
Але й, окрім кримінального економічного "бардаку" та нерозумного нехтування оборонною ситуацією ... він ще й необачно звільнив Разумкова (такого ж затятого антиукраїнця як і сам, але набагато грамотнішого за нього)... Але "чистішого" від ЗЕ - не замічений в корупції, в оборудках офшорах, не "обріс" злочинно нажитим майном...

Тепер Разумков створить свою партію, яка суттєво відбере електорат у ЗЕ...
В яку ввійдуть, як і "чисті від корупції, але такі ж антиукраїнці: - частина "СН", частина ОПЗЖ, так і нестійкі "патріоти - пристосуванці" з Батьківщини, менше з ЄС... А з цими партійцями-перебіжчиками перейде Разумкову і частина нинішнього позапартійного електорату згаданих політсил...

Значна частина олігархів і їх медіа працюватимуть на Разумкова і проти ЗЕ, як "кульгавої качки" ... фінанси та адмінресурс цих олігархів також працюватимуть проти ЗЕ.

Порох може піти (чи буде вимушений піти) на союз з Разумковим задля повалення режиму ЗЕ... заручившись гарантіями недоторканості в випадку перемоги на президентськтих перегонах Разумкова (і навпаки, в випадку перемоги Пороха - Разумкову пообіцяти другу-третю посаду в державі)...

Але вже однозначно - що ЗЕ другого терміну президенства "нє відать"!
Але реально можливий - "перший термін", але за гратами (якщо не пуститься в біга)...

На жаль, національно-демократичні сили не здатні об'єднатися, - щоб висунути єдиного кандидата на президентських перегонах... та й зайняти достойне місце в парламенті...
показати весь коментар
17.10.2021 10:40 Відповісти
Ага, вчера уже в Харькове видел в Караване как загибается "Спортмастер" от таких же санкций. С такими лютыми санкциями скоро даже сеть расширять начнут))
показати весь коментар
15.10.2021 21:36 Відповісти
"загибается "Спортмастер" от таких же санкций."

Завдяки "патріотизму" (голосом Добкіна) "харькавчан" загнутися просто неможливо.
показати весь коментар
16.10.2021 03:41 Відповісти
А толку то? Вы бы газа дешевого купили весной, или летом, закачали бы в ПСГ а сейчас бы продали по 30000 грн. , хватило бы и на дороги и на все остальное. Но не с нашим счастьем…
показати весь коментар
15.10.2021 23:00 Відповісти
"Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против российской торговой сети"

А от проти діяльнсті ФСБ у особі президента Зєлупи санкцій не буде.
президент Зєлупа - то харошиє офшори.
президент Зєлупа - то харошеє ФСБ.
показати весь коментар
16.10.2021 03:56 Відповісти
Кто -то заявлял,что эта сеть не будет работать в Украине. Но всё ,как обычно, с точностью до наоборот.
показати весь коментар
16.10.2021 08:50 Відповісти
«MERE» является одной из крупнейших сетей в формате «дискаунтер» на рынке Восточной Европы.

На данный момент сеть включает в себя более 2000 магазинов. С 2018 года компания начала развитие в странах Евросоюза. Работают магазины в Румынии, Германии, Польше, Литве и Латвии. В ближайшее время планируется открытие магазинов в Италии, Франции, Испании, Греции, Швеции, Голландии и Бельгии.

Луганская держиморда видно не хило получила на карман от... ну тех же АТБ. Просто убираются конкуренты на рынке.
А рассейских хозяев украинских облэнерго убирать не планируется? А это, ну так, на минуточку стратегические объекты.
показати весь коментар
16.10.2021 11:06 Відповісти
"А рассейских хозяев украинских облэнерго убирать не планируется?"
Жалуйся Януковичу и Порошенке, кто организовал и поддерживал
показати весь коментар
16.10.2021 19:47 Відповісти
а хто з них зараз президент?
показати весь коментар
17.10.2021 21:38 Відповісти
Они оба - твои. Ты же Зеленского не признаёшь?
Пиши письма в Козин и Ростов.

показати весь коментар
18.10.2021 06:24 Відповісти
Ну тобто до приходу Порошенка сподіватись нема на що?
показати весь коментар
18.10.2021 17:41 Відповісти
Ворам да, не на что

показати весь коментар
19.10.2021 06:44 Відповісти
На этом фоне интересны заявления "нам потрібні потужні інвестори, ми надамо кожному інвестиційну няню" и т. п.
показати весь коментар
17.10.2021 17:25 Відповісти
Eldorado

показати весь коментар
16.10.2021 19:46 Відповісти
Ну нарешті . Ще нам не хватало російський тероризм фінансувати , рашистів , війну і вбивства людей по всьому світі . Ніякого рашистського бізнесу в Україні бути не повинно .
показати весь коментар
18.10.2021 13:44 Відповісти

