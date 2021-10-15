СНБО ввел санкции против российской сети MERE, она прекратит работу в Украине, – Данилов
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против российской торговой сети "MERE".
Как передает БизнесЦензор, об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Следующий вопрос, который рассматривался, то касается санкций, – это относительно компании "МЕРЕ". Она после сегодняшнего заседания СНБО не должна работать", – сказал секретарь СНБО.
По словам Данилова, сейчас компания работает только в Белой Церкви Киевской области.
"После сегодняшнего заседания СНБО они уже не могут работать на территории нашей страны", – подчеркнул секретарь Совета.
Как сообщалось, ранее Данилов признал, что российская торговая сеть "MERE" все-таки работает в нескольких городах Украины.
При этом за несколько дней до этого, в опубликованном 12 сентября интервью, Данилов называл информацию о работе магазинов указанной сети в Украине "одним из фейков" и "составляющей гибридной войны".
Ранее стало известно, что до конца июня сеть Mere (проект владельцев российской сети дискаунтеров "Светофор") планирует возобновить работу своего магазина в Николаеве, который был закрыт в 2020 году. Директор по развитию Mere в Украине Артем Хоменко отмечал, что сеть также планирует открыть до конца года 40 магазинов в других регионах Украины.
Ранее сообщалось, что в конце 2020 года в Украине открылся первый магазин Mere в Николаеве в составе торгового центра "Амстор". Однако магазин проработал недолго и закрылся.
Отмечается, что выходом Mere на украинский рынок и развитием сети занимается ООО "Альянстрейдсервис", зарегистрированное 18 июля 2019 г. Бенефициаром компании указано общество с ограниченной ответственностью "НСКТрейд", зарегистрированное в Минске. Конечным бенефициаром указан основатель российской сети дискаунтеров "Светофор" Сергей Шнайдер.
Уже несколько лет "Светофор" развивается за пределами России под брендом Mere.
На данный момент сеть включает в себя более 2000 магазинов. С 2018 года компания начала развитие в странах Евросоюза. Работают магазины в Румынии, Германии, Польше, Литве и Латвии. В ближайшее время планируется открытие магазинов в Италии, Франции, Испании, Греции, Швеции, Голландии и Бельгии.
