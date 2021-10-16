БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Акции Virgin Galactic миллиардера Брэнсона обвалились на 20% на фоне переноса своего первого коммерческого космического полета

Акции Virgin Galactic миллиардера Брэнсона обвалились на 20% на фоне переноса своего первого коммерческого космического полета

Компания Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона сообщила о переносе старта коммерческих космических полетов с третьего на четвертый квартал 2022 года.

Как сообщает пресс-служба компании, это необходимо для усовершенствования летательных аппаратов, передает hromadske.

Изначально Virgin Galactic планировала осуществить очередной испытательный полет – третий из четырех, запланированных на 2021 год, – после чего и начать совершенствование своих летательных аппаратов – космолета VSS Unity и самолета-носителя VMS Eve.

Но в ходе одного из последних лабораторных тестов компания обнаружила проблему с прочностью отдельных крепежных материалов. Поэтому было принято решения усовершенствовать летательные аппараты до испытательного полета.

Представитель Virgin Galactic в комментарии CNBC уточнил, что программа продлится от восьми до десяти месяцев – то есть завершится в июне-августе 2022 года. Соответственно, переносятся даты испытательного и коммерческого полетов.

После объявления об отсрочке полетов на открытии торгов 15 октября акции Virgin Galactic обвалились на 20%.

hromadske
