СБУ задержала группировку, грабившую в 2016 году банки и инкассаторов в Запорожье

В ходе спецоперации Служба безопасности задержала трех человек, которые в 2016 году совершили серию нападений на филиалы банковских учреждений и инкассаторские автомобили в Запорожье.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что все это время они скрывались от следствия и совершали другие тяжкие преступления, в частности завладевали автомобилями и другим имуществом. Сейчас эти правонарушения расследует Нацполиция.

По полученным данным СБУ, задержанные скрывались в базе в Донецкой области. Этот объект имеет особенную систему защиты и круглосуточное видеонаблюдение. Чтобы перемещаться за пределами базы, преступники использовали документы погибших бойуов и военнослужащих, которые уволились со службы.

Также члены группировки всегда имели при себе боевое огнестрельное оружие, ручные гранаты и в любой момент были готовы к вооруженному сопротивлению правоохранителям.

Всего преступная группировка состояла из семи человек. Двое из них погибли от полученных ранений еще в 2016 году, когда оказывали вооруженное сопротивление правоохранителям, а еще двое – были задержаны ранее.

Сейчас злоумышленникам избирается мера пресечения и проводятся действия, чтобы привлечь к ответственности всех причастных лиц.

Джерело:  СБУ
