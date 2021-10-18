Skoda в этом году произведет на 250 тысяч авто меньше из-за дефицита чипов

Из-за отсутствия чипов чешские автопроизводители в 2021 году недопроизведут более 250 тыс. автомобилей, что означает потерю 200 млрд крон для них и поставщиков.

Об этом сообщают Novinky, передает Укринформ.

Уже на следующей неделе, с некоторыми исключениями, остановится производство на заводах Škoda Auto. Надежды на возобновление поставок деталей из-за рубежа, в частности полупроводников, чипов, не оправдались.

"Мы видим риск падения производства по итогам года на более чем 250 тыс. автомобилей", - заявила пресс-секретарь Škoda Auto Камила Биддл.

Значительное сокращение производства в Škoda Auto также повлияет на ряд других компаний, которые так или иначе связаны с автомобильной промышленностью. Это касается десятков компаний-поставщиков и субподрядчиков, которые производят различные компоненты - от пластиковых деталей до чехлов на сиденья. Кризис коснется десятков тысяч людей, только в Škoda Auto работает почти 40 тыс. рабочих.

Ситуацию должны рассмотреть 18 октября в правительстве Чехии, которое готовится к расширению программы компенсации заработной платы "Антивирус". Государство может внести 60% к заработной плате компаний, чтобы не увольняли работников.

За первые три квартала в Чехии было произведено 831 653 легковых автомобиля, что лишь на 2,9% больше, чем за такой же период прошлого года, когда производство весной было полностью остановлено в течение месяца, и на 22% меньше, чем в 2019 году. В 2018 и 2019 годах производство автомобилей Škoda составило более 1,2 млн, в прошлом году - 941 тыс., в этом году планировалось вновь приблизиться к показателю в 1 млн.

По всему ЕС продажи легковых автомобилей сократились на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 718 598 в сентябре, сообщили в Европейской ассоциации автопроизводителей. Это наименьший показатель с сентября 1995 года.