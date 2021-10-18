Европа официально перешла в зимний сезон с минимальными запасами газа в хранилищах

Европа официально начала отбор газа из подземных хранилищ.

Таким образом, Европа начала зимний сезон с новым минимальным уровнем в 77,13% от объема ПХГ, передает Интерфакс-Украина.

Возможно, что накопленного объема запасов может быть достаточно для прохождения холодов. Однако низкий уровень запасов влияет на максимальную суточную производительность и возможность гибко реагировать на сильные холода.

Кроме того, низкий уровень запасов хранилищ Европы может повлиять на рост цен. Подъем цены на голубое топливо поддерживает и подорожание на азиатском рынке. Цена газа на хабе TTF в Нидерландах с поставкой 18 октября составляет $1081 за тысячу кубометров.

Уверенный отбор газа из подземных хранилищ Европы продлился три дня (с 13 по 15 октября). В субботу (последний день в статистике Gas Infrastructure Europe) закачка закономерно превысила отбор (как это бывает в начале сезона отбора), так как в выходные дни закономерно снижается спрос в системе.

В 2020 году переход от закачки к отбору в целом по Европе произошел почти в то же время – 12 октября. При этом и погода в нынешнем году в Европе соответствует прошлогодним показателям.

Однако в прошлом году ситуация была принципиально иная – в хранилищах был рекордный объем газа, накопленный по итогам двух теплых зим, и рынку было выгодно пораньше начать тратить запасы. В этом сезоне запасы находятся на исторически минимальном уровне, и были ожидания, что закачка в ПХГ Европы продлится дольше, так как надо нарастить побольше резервов.