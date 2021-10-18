Суд оправдал экс-министра Омеляна по делу о снижении портовых сборов

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда признала невиновным экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна в действиях, которые якобы привели к недопоступлению в госбюджет в 2018 году 30,4 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, САП будет обжаловать соответствующее решение.

"18 октября 2021 года коллегия судей ВАКС огласила приговор бывшему министру инфраструктуры, которым экс-чиновник признан невиновным в издании должностным лицом нормативно-правового акта, а именно, решения об уменьшении портового (административного) сбора, что привело к непоступению в государственный бюджет в 2018 году 30,4 млн грн. Прокурор САП не соглашается с оправдательным приговором и обжалует его в суде апелляционной инстанции",– говорится в сообщении.

Как сообщалось, по версии следствия, Омелян в декабре 2017 года издал приказ о снижении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время, один из этих сборов – административный – является доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр.

По данным НАБУ, Министерство финансов выступало против уменьшения всех портовых сборов, подчеркивая, что уменьшение именно административного сбора приведет к недополучению доходов в государственный бюджет.

В итоге, как сообщали в НАБУ, решение экс-чиновника об уменьшении портового (административного) сбора привело к непоступлению в государственный бюджет в 2018 году 30,4 млн грн: из ожидаемых 203,5 млн грн получено 173,1 млн грн.

Действия Омеляна квалифицированы по ч.2 ст.211 (издание должностным лицом нормативно-правового акта, что уменьшает поступления бюджета вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.