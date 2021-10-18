Транзит нефтепродуктов через Украину с начала года упал в 2 раза

В январе-сентябре 2021 года объем транзита нефтепродуктов через Украину сократился на 48%, до 32,2 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, передает отраслевое издание enkorr.

Транзит дизельного топлива за девять месяцев снизился на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 24,4 тыс. тонн, из которых 14,3 тыс. тонн – из Беларуси в Молдову, 8,7 тыс. тонн – из Литвы в Молдову, и 1,5 тыс. тонн – из России в Польшу.

Перевозки бензина в Молдову выросли на 37%, до 7,8 тыс. тонн, при этом в марте 2021 года транзит через территорию Украины не осуществлялся. Транзитные поставки битума за отчетный период из России составили 1 тыс. тонн.

В "А-95" отметили, что в январе-сентябре 2021 года транзит авиационного топлива и мазута не осуществлялся.