"Газпром" отказался от дополнительных мощностей для транзита газа через Украину на ноябрь

"Газпром" отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, а также выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности газопровода "Ямал-Европа".

Об этом свидетельствуют итоги аукционов бронирования на ноябрь, передает Интерфакс.

Отмечается, что итоги аукционов бронирования газотранспортных мощностей польского и украинского транзитных коридоров в дефицитном 2021 году сильно влияют на цену газа на спотовом рынке.

"Оператор газотранспортной системы Украины" распределил предлагаемые мощности по двум маршрутам: на газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" было предложено 9,8 млн куб. м в сутки, и еще 5,2 млн куб. м в сутки – на ГИС "Сохрановка". Все они остались невостребованными.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки.

В предыдущие месяцы текущего года "Газпром" регулярно бронировал дополнительную твердую транзитную мощность через Украину (до 15 млн куб. м в сутки), и никогда не заказывал дополнительную прерываемую мощность, предлагаемую ОГТСУ (предлагалось до 63,7 млн куб. м в сутки).

В то же время "Газпром" забронировал на ноябрь мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа" в объеме 31,4 млн куб. м в сутки (предложено 89 млн куб. м/с), свидетельствуют итоги сессии бронирования на GSA Platform.

Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью свыше 2 тыс. км может прокачивать до 33 млрд куб. м в год. Долгосрочный договор "Газпрома" на транзит через Польшу закончился год назад. С тех пор его мощности распределяются на основе аукционного бронирования. На газовый год с октября 2020 по сентябрь 2021 года "Газпром" забронировал мощности на годовом аукционе. "Газпром" пока не делал дальнейших бронирований на год и на квартал вперед на уже состоявшихся аукционах, отмечая, что в наличии остаются краткосрочные инструменты бронирования.